'एक दीवाने की दीवानियत' बजट का दोगुना कमाकर पहले ही वीकेंड में हिट साबित हो चुकी थी. अब फिल्म को सुपरहिट का टैग भी मिल चुका है. इस साल ये टैग पाने वाली ये फिल्म हर्षवर्धन राणे की दूसरी फिल्म है.

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस फिल्म ने दर्शकों को खूब लुभाया. सामने 'थामा' जैसी फिल्म होने के बावजूद, हाल में ही 'बाहुबली द एपिक' रिलीज होने के बावजूद और बेहद कम बजट होने बावजूद फिल्म की कमाई सेकेंड सैटरडे को तेजी से बढ़ी है. जान लेते हैं फिल्म कितना कमा चुकी है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने 10 दिनों के पहले एक्सटेंडेड वीक में 55.15 करोड़ रुपये कमाए. 11वें दिन फिल्म का कलेक्शन 2.35 करोड़ रहा.

वहीं आज 12वें दिन 'दीवानियत' कल की कमाई को पीछे छोड़ती नजर आ रही है. फिल्म ने 6:05 बजे तक 1.98 करोड़ कमा लिए हैं. टोटल कलेक्शन 59.48 करोड़ पहुंच चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बनी साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म

इस साल अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और सनी देओल जैसे तमाम बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन इनमें से कोई भी स्टार सुपरहिट फिल्में डिलीवर नहीं कर पाया. सिर्फ हर्षवर्धन राणे ऐसे स्टार बनकर उभरे जिन्होंने सुपरहिट फिल्म दी.

'दीवानियत' इस साल की तीसरी हिंदी सुपरहिट फिल्म है. ऐसा हम नहीं बल्कि कोईमोई की रिपोर्ट बोल रही है.

इसके पहले सिर्फ दो ही फिल्में सुपरहिट हो पाई थीं. पहली हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' और दूसरी 'ये जवानी है दीवानी'. दोनों ही फिल्में री-रिलीज की गई थीं.

'दीवानियत' के सुपरहिट होते ही हर्षवर्धन राणे अकेले ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी एक ही साल में दो फिल्में सुपरहिट हुई हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म को सिर्फ 25 करोड़ में बनाया गया है और ये सिर्फ 11 ही दिनों में वर्ल्डवाइड 78.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है. इसमें अगर आज की घरेलू कमाई का डेटा जोड़ दें तो ये 80 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचता है.