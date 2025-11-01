एसएस राजामौली की 'बाहुबली' सीरीज की दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों को एडिटिंग के जरिए जोड़कर एक फिल्म 'बाहुबली द एपिक' बनाकर दुनियाभर के सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को रिलीज किया गया.

तेलुगु सिनेमा के इतिहास की इन दो सबसे बड़ी फिल्मों की बातें आज भी होती हैं. और यही वजह रही कि फिल्म को दोबारा देखने के लिए फैंस फिर से उसी तरह सिनेमाघरों में उमड़ने लगे हैं जैसे 10 साल पहले रिलीज हुई फिल्म के लिए पागल हुए थे. जान लेते हैं फिल्म ने दो दिनों में कितना कमा लिया है.

'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू से सिर्फ तेलुगु वर्जन से 1.15 करोड़ रुपये बटोर लिए तो वहीं ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़. सैक्निल्क के मुताबिक, आज यानी दूसरे दिन 3:15 बजे तक फिल्म की कमाई 2.64 करोड़ रुपये हो चुकी है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक फिल्म ने 13.04 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'बाहुबली द एपिक' बनी सबसे बड़ी री-रिलीज फिल्म

प्रभास और राणा दग्गुगबाती की फिल्म अब तक री-रिलीज हुई इंडियन सिनेमा की सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे कर चुकी है. इनमें पवन कल्याण की गब्बर सिंह (5.08 करोड़) और बॉलीवुड की 'सनम तेरी कसम' (4.25 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं.

फिल्म जिस तरह से कमाई का तूफान ला रही है उसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द ये 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' (42.28 करोड़) का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लेगी.

इतना ही नहीं, फिल्म ने 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी नई फिल्मों को हर दिन के कलेक्शन में काफी पीछे छोड़ दिया है. इन दोनों फिल्मों ने 3 करोड़ और 2.5 करोड़ कमाए थे. तो वहीं आज भी दोनों की कमाई 'बाहुबली द एपिक' से काफी पीछे चल रही है. दोनों ने अभी तक सिर्फ 1-1 करोड़ ही कमाए हैं.

'बाहुबली द एपिक' की अभी तक की कमाई देखकर उम्मीद लग रही है कि ये अपना ही ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

'बाहुबली' की दोनों फिल्में क्यों हैं खास

इस सीरीज की पहली फिल्म 2015 में और दूसरी 2017 में आई थी. दोनों को बनाने में 500 करोड़ रुपये का खर्च आया था और इन दोनों ने मिलकर दुनियाभर में 2400 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म के बाद से एसएस राजामौली और प्रभास दोनों को दुनियाभर में खूब पॉपुलैरिटी मिली. इतना ही नहीं, इसी फिल्म के बाद दुनियाभर में तेलुगु सिनेमा की भी बातें होने लगीं.

View this post on Instagram A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

'बाहुबली द एपिक' की खास बातें

ये फिल्म सिर्फ री-रिलीज नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों को एक फिल्म बनाकर पेश की गई पहले से भी कहीं ज्यादा भव्य फिल्म बन चुकी है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर यूजर्स अपना प्यार दिखा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बाहुबली अपनी मां देवसेना को बचाने के लिए माहिष्मति राज्य में एंट्री करता दिख रहा है. पुरानी फिल्म में ये सीन नहीं था. यानी फिल्म में डिलीटेड सीन्स ऐड किए गए हैं.

इसके अलावा, फिल्म का साउंड इफेक्ट ज्यादा प्रभावी बनाया गया है जो गूजबंप्स लाने के लिए काफी है. दृश्यों की भव्यता भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है.