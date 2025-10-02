हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'सनी संस्कारी...' तक हुईं रिलीज, दशहरा पर किस फिल्म ने कमाए कितने नोट

Dussehra Box Office Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर 'निक्का जेलदार 4' तक, दशहरा पर किस फिल्म ने बाजी मारी? इसका खुलासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हो गया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 09:34 PM (IST)
दशहरा के मौके पर इस साल एक साथ कई फिल्में रिलीज हुई हैं. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'इडली कढ़ाई' से लेकर पंजाबी फिल्म 'निक्का जेलदार 4' तक रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं कि इन फिल्मों ने दशहरा के दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की.

'कांतारा- चैप्टर 1' का ओपनिंग डे कलेक्शन

  • एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है.
  • ऋषभ शेट्टी स्टारर ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी.
  • ऐसे में 2 अक्टूबर को फिल्म के रिलीज होते ही दर्शक सिनेमाघरों में टूट पड़े हैं.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा- चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 58.81 करोड़ रुपए कमाए हैं. 

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ओपनिंग कलेक्शन

  • 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा- चैप्टर 1' से टकराई है.
  • ये एक रोमांटिक-ड्रामा है जिसमें वरुष धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ दिखाई दिए हैं.
  • 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दशहरे के दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

'इडली कढ़ाई' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • धनुष स्टारर फिल्म 'इडली कढ़ाई' 1 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • हालांकि दशहरा पर 'इडली कढ़ाई' के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली.
  • 'इडली कढ़ाई' ने दूसरे दिन 8.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. 

'निक्का जेलदार 4' का ओपनिंग कलेक्शन

  • एमी विर्क और सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म निक्का जेलदार भी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
  • फिल्म पहले 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पंजाब में आई बाढ़ के चलते इस की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी.
  • 'निक्का जेलदार 4' में निर्मल ऋषि और परमिंदर गिल भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं.
  • इस फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 80 लाख रुपए की कमाई की है.
Published at : 02 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Idli Kadai Dussehra Box Office Collection
