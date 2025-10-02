स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड

Durga Puja 2025: स्मृति ईरानी, सुमोना चक्रवर्ती से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो

Actresses Performed Dhunuchi On Durga Puja: दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार कई एक्ट्रेसेस ने धुनुची डांस किया. स्मृति ईरानी, तनीषा मुखर्जी से लेकर चारू असोपा तक ने इसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है. कई एक्ट्रेसेस ने दुर्गा पूजा के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए. वहीं कई हसीनाओं ने जमकर धुनुची डांस भी किया. स्मृति ईरानी, तनीषा मुखर्जी, नायरा बनर्जी, सुमोना चक्रवर्ती से लेकर चारू असोपा तक ने दुर्गा पूजा पर धुनिची डांस किया. 

स्मृति ईरानी
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी दिल्ली के दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुईं. इस दौरान वो लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने और माथे पर लाल बिंदी लगाए दिखाई दीं. दिग्गज एक्ट्रेस ने धुनुची डांस में भी हिस्सा लिया.

तनीषा मुखर्जी
तनीषा मुखर्जी ने अपनी बहनों काजोल और रानी मुखर्जी के साथ धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया. व्हाइट कलर की साड़ी पहने, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए और बन हेयरस्टाइल में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanishaa Mukerji (@tanishaamukerji)


नायरा बनर्जी
नायरा बनर्जी भी दुर्गा पूजा पंडाल में धुनुची डांस करती नजर आईं. इस दौरान लाल रंग की साड़ी के साथ ओपन हेयर स्टाइल रखे वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)


चारू असोपा
चारू असोपा ने भी धुनुची डांस करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. पीले रंग की साड़ी पहने एक्ट्रेस खुशी से झूमती दिखाई दे रही हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- 'आखिरकार धुनुची डांस कर लिया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charu Asopa (@asopacharu)


निया शर्मा
निया शर्मा ने भी इस साल दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया. एक्ट्रेस ने पहली बार धुनुची डांस किया जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. इस दौरान निया रेड ब्लाउज के साथ गोल्डन साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)


निया ने कैप्शन में लिखा- 'पहली बार धुनुची की एनर्जी और जिंदादिली को महसूस करने का रोमांच शानदार है. सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं. सुंदर दर्शन के लिए ज्योति मुखर्जी और तनीषा मुखर्जी का धन्यवाद. उर्वशी आपने मुझे इतनी अच्छी तरह सिखाया, इसके लिए धन्यवाद.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 08:03 PM (IST)
Tags :
Nia Sharma Dhunuchi Dance SMRITI IRANI Durga Puja 2025
