स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है. कई एक्ट्रेसेस ने दुर्गा पूजा के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए. वहीं कई हसीनाओं ने जमकर धुनुची डांस भी किया. स्मृति ईरानी, तनीषा मुखर्जी, नायरा बनर्जी, सुमोना चक्रवर्ती से लेकर चारू असोपा तक ने दुर्गा पूजा पर धुनिची डांस किया.

स्मृति ईरानी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी दिल्ली के दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुईं. इस दौरान वो लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने और माथे पर लाल बिंदी लगाए दिखाई दीं. दिग्गज एक्ट्रेस ने धुनुची डांस में भी हिस्सा लिया.

तनीषा मुखर्जी

तनीषा मुखर्जी ने अपनी बहनों काजोल और रानी मुखर्जी के साथ धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया. व्हाइट कलर की साड़ी पहने, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए और बन हेयरस्टाइल में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.

नायरा बनर्जी

नायरा बनर्जी भी दुर्गा पूजा पंडाल में धुनुची डांस करती नजर आईं. इस दौरान लाल रंग की साड़ी के साथ ओपन हेयर स्टाइल रखे वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

चारू असोपा

चारू असोपा ने भी धुनुची डांस करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. पीले रंग की साड़ी पहने एक्ट्रेस खुशी से झूमती दिखाई दे रही हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- 'आखिरकार धुनुची डांस कर लिया.'

निया शर्मा

निया शर्मा ने भी इस साल दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया. एक्ट्रेस ने पहली बार धुनुची डांस किया जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. इस दौरान निया रेड ब्लाउज के साथ गोल्डन साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थीं.





निया ने कैप्शन में लिखा- 'पहली बार धुनुची की एनर्जी और जिंदादिली को महसूस करने का रोमांच शानदार है. सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं. सुंदर दर्शन के लिए ज्योति मुखर्जी और तनीषा मुखर्जी का धन्यवाद. उर्वशी आपने मुझे इतनी अच्छी तरह सिखाया, इसके लिए धन्यवाद.'