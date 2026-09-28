Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी

'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' को सीबीएफसी से हरी झंडी मिल गई है. इसे बिना सिंगल कट के सर्टिफिकेशन ने क्लीयरेंस दे दिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म के रन टाइम से लेकर सारी जानकारी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 28 Sep 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन लंबे समय से फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. पहले इसकी तुलना मोहनलाल की 'दृश्यम 3' से की जा रही थी लेकिन एक्टर ने साफ किया कि ये उनकी फिल्म से बिल्कुल अलग है. इसका ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला है. ऐसे में अब फिल्म को सीबीएफसी से भी हरी झंडी मिल गई है.

बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम 3' को सीबीएफसी से क्लीयरेंस मिल गया है और इसे बिना कट लगाए सर्टिफिकेशन बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया है, जिसे 16 साल की उम्र तक के बच्चे भी देख सकते हैं. फिल्म को अब आप अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड देखने का प्लान बना सकते हैं. सर्टिफिकेशन बोर्ड की ओर से इस पर सिंगल कट तक नहीं लगाया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
रकुल प्रीत सिंह-वाशु भगनानी के घर 5 घंटे से चल रही इनकम टैक्स रेड, 20 से ज्यादा अधिकारी मौजूद
रकुल प्रीत सिंह-वाशु भगनानी के घर 5 घंटे से चल रही इनकम टैक्स रेड, 20 से ज्यादा अधिकारी मौजूद
बॉलीवुड
'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?
'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को शो से मिले कितने करोड़?
बॉलीवुड
रजनीकांत से कमल हासन तक, इन सुपरस्टार्स की 5 तमिल क्लासिक फिल्में ओटीटी पर न करें मिस
रजनीकांत से कमल हासन तक, इन सुपरस्टार्स की 5 तमिल क्लासिक फिल्में ओटीटी पर न करें मिस
बॉलीवुड
'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये
'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये

'दृश्यम 2' से 8 मिनट बड़ी है 'दृश्यम 3'

वहीं, 'दृश्यम 3' के रनटाइम की बात की करें तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का रन टाइम 150 मिनट का है यानी कि 'दृश्यम' का कनक्लूजन 2 घंटे 30 मिनट का है. सीबीएफएसी की ओर से फिल्म का सर्टिफिकेशन मेकर्स को 28 सितंबर को सौंपा गया, जिसमें इसका रन टाइम साफतौर से मेंशन किया गया है.

आपको बता दें कि अजय देवगन की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी को भी यू/ए सर्टिफिकेट दिया गया था और उसमें भी जीरो कट था. 'दृश्यम' (2015) का रनटाइम 162 मिनट और 'दृश्यम 2' का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट था. 'दृश्यम 2' इस फ्रेंचाइजी की दूसरी लॉन्ग फिल्म बन गई है.

यह भी पढ़ें: 'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें

'दृश्यम 3' में मिलेंगे सवालों के जवाब

अजय देवगन के अनुसार, 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी का कनक्लूजन है. हालांकि, एक्टर ने इस पर सस्पेंस रखा है कि फिल्म में विजय सालगांवकर पकड़ा जाता है या नहीं. अब ये तो फिल्म कि रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा. माना जा रहा है कि 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' अगर इसका नाम रखा गया है तो इसमें सारे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

Drishyam: The Conclusion (2026) - IMDb

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि 'दृश्यम 3' ओपनिंग डे पर 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में दो दिनों में ही ब्लॉक सीट के साथ 10 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके दो लाख से ज्यादा टिकट्स भी बिक चुके हैं.

'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना को जयदीप अहलावत ने किया रिप्लेस

'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो विजय सालगांवकर की वही फैमिली पर्दे पर फिर से नजर आने वाली हैं, जिसमें अजय देवगन, श्रिया सरन, मृणाल जाधव और इशिता दत्ता अहम रोल में हैं. फिल्म में तबू भी हैं, जो पुलिस अफसर के किरदार में हैं. हालांकि, अक्षय खन्ना इस बार नहीं दिखेंगे. उन्हें जयदीप अहलावत ने रिप्लेस किया है. फिल्म 2 अक्तूबर गांधी जयंती को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रकुल प्रीत सिंह-वाशु भगनानी के घर 5 घंटे से चल रही इनकम टैक्स रेड, 20 से ज्यादा अधिकारी मौजूद
रकुल प्रीत सिंह-वाशु भगनानी के घर 5 घंटे से चल रही इनकम टैक्स रेड, 20 से ज्यादा अधिकारी मौजूद
बॉलीवुड
'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?
'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को शो से मिले कितने करोड़?
बॉलीवुड
रजनीकांत से कमल हासन तक, इन सुपरस्टार्स की 5 तमिल क्लासिक फिल्में ओटीटी पर न करें मिस
रजनीकांत से कमल हासन तक, इन सुपरस्टार्स की 5 तमिल क्लासिक फिल्में ओटीटी पर न करें मिस
बॉलीवुड
'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये
'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?
अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget