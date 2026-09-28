'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी

अजय देवगन लंबे समय से फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. पहले इसकी तुलना मोहनलाल की 'दृश्यम 3' से की जा रही थी लेकिन एक्टर ने साफ किया कि ये उनकी फिल्म से बिल्कुल अलग है. इसका ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला है. ऐसे में अब फिल्म को सीबीएफसी से भी हरी झंडी मिल गई है.

बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम 3' को सीबीएफसी से क्लीयरेंस मिल गया है और इसे बिना कट लगाए सर्टिफिकेशन बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया है, जिसे 16 साल की उम्र तक के बच्चे भी देख सकते हैं. फिल्म को अब आप अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड देखने का प्लान बना सकते हैं. सर्टिफिकेशन बोर्ड की ओर से इस पर सिंगल कट तक नहीं लगाया गया है.

'दृश्यम 2' से 8 मिनट बड़ी है 'दृश्यम 3'

वहीं, 'दृश्यम 3' के रनटाइम की बात की करें तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का रन टाइम 150 मिनट का है यानी कि 'दृश्यम' का कनक्लूजन 2 घंटे 30 मिनट का है. सीबीएफएसी की ओर से फिल्म का सर्टिफिकेशन मेकर्स को 28 सितंबर को सौंपा गया, जिसमें इसका रन टाइम साफतौर से मेंशन किया गया है.

आपको बता दें कि अजय देवगन की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी को भी यू/ए सर्टिफिकेट दिया गया था और उसमें भी जीरो कट था. 'दृश्यम' (2015) का रनटाइम 162 मिनट और 'दृश्यम 2' का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट था. 'दृश्यम 2' इस फ्रेंचाइजी की दूसरी लॉन्ग फिल्म बन गई है.

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'दृश्यम 3' में मिलेंगे सवालों के जवाब

अजय देवगन के अनुसार, 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी का कनक्लूजन है. हालांकि, एक्टर ने इस पर सस्पेंस रखा है कि फिल्म में विजय सालगांवकर पकड़ा जाता है या नहीं. अब ये तो फिल्म कि रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा. माना जा रहा है कि 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' अगर इसका नाम रखा गया है तो इसमें सारे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि 'दृश्यम 3' ओपनिंग डे पर 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में दो दिनों में ही ब्लॉक सीट के साथ 10 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके दो लाख से ज्यादा टिकट्स भी बिक चुके हैं.

'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना को जयदीप अहलावत ने किया रिप्लेस

'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो विजय सालगांवकर की वही फैमिली पर्दे पर फिर से नजर आने वाली हैं, जिसमें अजय देवगन, श्रिया सरन, मृणाल जाधव और इशिता दत्ता अहम रोल में हैं. फिल्म में तबू भी हैं, जो पुलिस अफसर के किरदार में हैं. हालांकि, अक्षय खन्ना इस बार नहीं दिखेंगे. उन्हें जयदीप अहलावत ने रिप्लेस किया है. फिल्म 2 अक्तूबर गांधी जयंती को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.