'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें

नेटफ्लिक्स की फैमिली ड्रामा सीरीज 'चुंबक' को दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था. ऑडियंस ने इस पर भरपूर प्यार लुटाया था, जिसके बाद ये काफी चर्चा में भी रही थी. ऐसे में अब एक महीने के भीतर ही सीरीज के नए सीजन का ऐलान कर दिया गया है साथ ही इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है चलिए बताते हैं.

दरअसल, 'चुंबक' की सफलता को देखते हुए मेकर्स में इसके पार्ट 2 की रिलीज के ऐलान में देरी नहीं की और सीरीज के पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी साथ ही रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई.

कब और कहां देख सकते हैं 'चुंबक 2'?

'चुंबक' नेटफ्लिक्स की सीरीज है, तो इसके दूसरे सीजन को नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा. ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंस्टाग्राम पर सीरीज का नया पोस्टर शेयर किया गया है, जिसे साझा करने के साथ ही इसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई. इसके साथ कैप्शन में लिखा गया, 'चुंबक-बक अभी खत्म नहीं हुई है, और ज्यादा पागलपन के लिए तैयार हो जाइए. पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पर 1 अक्तूबर से आ रहा है.'

इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है और वो इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे. उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है.

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'चुंबक' में 5 परिवार की कहानी

बहरहाल, अगर 'चुंबक' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें 5 परिवारों को दिखाया गया है. सीरीज की कहानी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है. चुंबक नाम की कॉलोनी पर आधारित इस सीरीज में मुंबई के एक रो-हाउस में ये परिवार रहता है. इसमें फैमिली ड्रामा तो भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही कॉमेडी का भी तड़का खूब लगता है.

गौरतलब है कि सीरीज 'चुंबक' को आतिश कपाड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे 'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'खिचड़ी' जैसे हिट शोज देने वाले प्रोड्यूसर जमनादास मजेठिया ने प्रोड्यूस किया है.

'चुंबक 2' में कितने एपिसोड और क्या कहानी?

इसके साथ ही अगर 'चुंबक 2' में कितने एपिसोड होंगे और क्या कहानी होने वाली है तो सामने आई जानकारी के अनुसार, सीरीज में 8 एपिसोड ही देखने के लिए मिलने वाले हैं. आपको बता दें कि पहले सीजन में भी 8 ही एपिसोड थे. इसके आठवें एपिसोड में कई अनसुलझे सवाल देखने के लिए मिले थे, जिससे दर्शकों में दूसरे सीजन के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई है. वो उन सवालों के जवाब जानने के लिए एक्साइटेड हैं.