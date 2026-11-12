करीना कपूर के विवादित पेंडेंट का शाही इतिहास, भोपाल की बेगम से है खास कनेक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में दिवाली के मौके पर उनका एक खास लुक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा. इस दौरान करीना ने बेज कलर का कफ्तान और उससे मैच करती पगड़ी पहनी थी. उनके इस लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया था.

हालांकि, पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान 30 कैरेट के पन्ने के पेंडेंट ने खींचा. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी लिखी हुई है. अब इसी को लेकर करीना कानूनी मुश्किल में पड़ गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना कपूर खान और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है. उनका आरोप है कि कुरान की एक पवित्र आयत को फैशन एक्सेसरी के रूप में दिखाने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. नोटिस में करीना से सोशल मीडिया पर पेंडेंट वाली तस्वीर हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का भरोसा देने की मांग की गई है.

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हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच करीना के इस खास गहने का शाही इतिहास भी चर्चा में आ गया है. ये पेंडेंट भोपाल की बेगम का था और पटौदी परिवार के जरिए करीना तक पहुंचा है. आइए जानते हैं इस खास गहने की पूरी कहानी.

भोपाल की बेगम का था करीना कपूर का 30 कैरेट का पन्ना

करीना के इस पेंडेंट की बात करें तो ये करीब 30 कैरेट का बेशकीमती पन्ना है. इस पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी बेहद बारीकी से उकेरी गई है. आयत-उल-कुर्सी को कुरान की खास आयतों में से एक माना जाता है. ये सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत है, जिसमें अल्लाह की ताकत, ज्ञान और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है.

रिया कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि ये पन्ना भोपाल के शाही परिवार का पुश्तैनी गहना है और करीना का है. ये गहना उनके पति सैफ अली खान के परिवार की तरफ से आया है. सैफ की दादी साजिदा सुल्तान, भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं. ऐसे में इस पेंडेंट का रिश्ता सीधे भोपाल के शाही परिवार से जुड़ा है.

200 साल पुरानी है हीरे की कलगी

करीना के इस लुक में सिर्फ पन्ने का पेंडेंट ही खास नहीं था, बल्कि उनकी पगड़ी पर लगी हीरे की कलगी भी शाही इतिहास रखती है. ये कलगी करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है और कभी भोपाल के नवाब की थी. कलगी पगड़ी पर लगाया जाने वाला एक खास आभूषण होता है, जिसे आमतौर पर हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों से सजाया जाता है.

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इस कलगी का सैफ अली खान से भी खास कनेक्शन है. उन्होंने अपनी शादी के दौरान भी इसी कलगी को पहना था. अब करीना ने दिवाली के मौके पर इसे पगड़ी के साथ पहनकर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

करीना ने इस पूरे लुक के लिए पुनीत बालाना का डिजाइन किया हुआ सिल्वर कफ्तान और उससे मैच करती पगड़ी पहनी थी. उनके इस अंदाज में पुराने शाही गहनों और नए फैशन का शानदार मेल देखने को मिला. भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना हो या नवाब की 200 साल पुरानी हीरे की कलगी, करीना के इस लुक के पीछे की कहानी इसे और भी खास बनाती है.