ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर के विवादित पेंडेंट का शाही इतिहास, भोपाल की बेगम से है खास कनेक्शन

करीना कपूर के विवादित पेंडेंट का शाही इतिहास, भोपाल की बेगम से है खास कनेक्शन

करीना कपूर खान अपने दिवाली लुक और शाही गहनों को लेकर चर्चा में हैं. उनके 30 कैरेट के पन्ने के पेंडेंट पर विवाद हो गया है, जिसका भोपाल के शाही परिवार से खास रिश्ता है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में दिवाली के मौके पर उनका एक खास लुक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा. इस दौरान करीना ने बेज कलर का कफ्तान और उससे मैच करती पगड़ी पहनी थी. उनके इस लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया था.

हालांकि, पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान 30 कैरेट के पन्ने के पेंडेंट ने खींचा. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी लिखी हुई है. अब इसी को लेकर करीना कानूनी मुश्किल में पड़ गई हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'
राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील
'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील
बॉलीवुड
'रामायण' में कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर हुई ट्रोलिंग, लारा दत्ता बोलीं- छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे
'रामायण' में कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर हुई ट्रोलिंग, लारा दत्ता बोलीं- छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे
बॉलीवुड
न शराब, न नॉनवेज! 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में मेहमानों को परोसा जाएगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जानें क्यों
'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में नहीं होगी शराब और नॉनवेज की एंट्री, जानें क्या है वजह

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना कपूर खान और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है. उनका आरोप है कि कुरान की एक पवित्र आयत को फैशन एक्सेसरी के रूप में दिखाने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. नोटिस में करीना से सोशल मीडिया पर पेंडेंट वाली तस्वीर हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का भरोसा देने की मांग की गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

 

हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच करीना के इस खास गहने का शाही इतिहास भी चर्चा में आ गया है. ये पेंडेंट भोपाल की बेगम का था और पटौदी परिवार के जरिए करीना तक पहुंचा है. आइए जानते हैं इस खास गहने की पूरी कहानी.

भोपाल की बेगम का था करीना कपूर का 30 कैरेट का पन्ना

करीना के इस पेंडेंट की बात करें तो ये करीब 30 कैरेट का बेशकीमती पन्ना है. इस पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी बेहद बारीकी से उकेरी गई है. आयत-उल-कुर्सी को कुरान की खास आयतों में से एक माना जाता है. ये सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत है, जिसमें अल्लाह की ताकत, ज्ञान और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है.

रिया कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि ये पन्ना भोपाल के शाही परिवार का पुश्तैनी गहना है और करीना का है. ये गहना उनके पति सैफ अली खान के परिवार की तरफ से आया है. सैफ की दादी साजिदा सुल्तान, भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं. ऐसे में इस पेंडेंट का रिश्ता सीधे भोपाल के शाही परिवार से जुड़ा है.

200 साल पुरानी है हीरे की कलगी

करीना के इस लुक में सिर्फ पन्ने का पेंडेंट ही खास नहीं था, बल्कि उनकी पगड़ी पर लगी हीरे की कलगी भी शाही इतिहास रखती है. ये कलगी करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है और कभी भोपाल के नवाब की थी. कलगी पगड़ी पर लगाया जाने वाला एक खास आभूषण होता है, जिसे आमतौर पर हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों से सजाया जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

इस कलगी का सैफ अली खान से भी खास कनेक्शन है. उन्होंने अपनी शादी के दौरान भी इसी कलगी को पहना था. अब करीना ने दिवाली के मौके पर इसे पगड़ी के साथ पहनकर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

करीना ने इस पूरे लुक के लिए पुनीत बालाना का डिजाइन किया हुआ सिल्वर कफ्तान और उससे मैच करती पगड़ी पहनी थी. उनके इस अंदाज में पुराने शाही गहनों और नए फैशन का शानदार मेल देखने को मिला. भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना हो या नवाब की 200 साल पुरानी हीरे की कलगी, करीना के इस लुक के पीछे की कहानी इसे और भी खास बनाती है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'
राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील
'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील
बॉलीवुड
'रामायण' में कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर हुई ट्रोलिंग, लारा दत्ता बोलीं- छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे
'रामायण' में कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर हुई ट्रोलिंग, लारा दत्ता बोलीं- छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे
बॉलीवुड
न शराब, न नॉनवेज! 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में मेहमानों को परोसा जाएगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जानें क्यों
'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में नहीं होगी शराब और नॉनवेज की एंट्री, जानें क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
हेल्थ
Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
टेक्नोलॉजी
Samsung New Feature : बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget