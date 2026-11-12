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'रामायण' में कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर हुई ट्रोलिंग, लारा दत्ता बोलीं- छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे
'रामायण' में लारा दत्ता कैकई के रोल में दिखीं. कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई. अब लारा दत्ता ने इस ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है.
'रामायण' थिएटर में लगी है. इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में एक्ट्रेस लारा दत्ता अहम रोल में हैं. लारा दत्ता ने कैकई का रोल निभाया है. फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो कैकई के कॉस्ट्यूम को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई थी. अब लारा दत्ता ने इस ट्रोलिंग का जवाब दिया है.
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