फोटो गैलरी
वीडियो
जब हीरो के शर्ट उतारने पर भड़क गई थीं एक्ट्रेस, शूट करने से कर दिया मना..जानें दिलचस्प किस्सा

Bollywood Kissa: आज हम आपको एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'जाबांज' का किस्सा बता रहे हैं. जब फिल्म की हीरो रोमांटिक सीन करते हुए उनपर भड़क गई थी. जानिए वजह....

By : सखी चौधरी | Updated at : 23 Sep 2025 10:17 PM (IST)
अनिल कपूर ना सिर्फ बॉलीवुड में कई दशकों से जमे हैं बल्कि एक स्थापित स्टार भी हैं. एक्टर ने अपने करियर में कई शानदार हिट्स के साथ हर शेड के किरदार निभाए हैं. 68 साल के हो चुके अनिल कपूर चालीस साल से भी ज्यादा वक्त से बॉलीवुड का हिस्सा हैं. लेकिन एक फिल्म के दौरान एक एक्ट्रेस ने अनिल कपूर के साथ रोमेंटिक सीन शूट करने से साफ इनकार कर दिया था. क्या है ये किस्सा आज आपको बताएंगे.

बेहद दिलचस्प है ‘जांबाज’ का ये किस्सा

दरअसल साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म ‘जांबाज’ में डायरेक्टर फिरोज खान ने अनिल कपूर को लीड किरदार के लिए चुना था. इस फिल्म में उनके साथ डिंपल कपाडिया को लव इंटरेस्ट के तौर पर लिया गया था. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खासा पसंद किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक रोमेंटिक सीन को भी शेड्यूल किया गया था. इस सीन को फिरोज खान के फार्म हाउस के अस्तबल में शूट किया जाना था. इसके लिए दोनों स्टार तैयारी कर शूटिंग की जगह पर पहुंच गए थे.


क्यों अनिल के शर्ट उतारने पर भड़की थीं डिंपल?

हालांकि जब इस सीन के लिए अनिल कपूर ने सेट पर अपनी शर्ट उतारी तो अचानक माहौल ही बदल गया. दरअसल डिंपल कपाड़िया ने अनिल कपूर को शर्टलेस देखते ही ये सीन शूट करने से साफ इनकार कर दिया था. कहा जाता है कि अनिल कपूर के सीने के बाल देखकर डिंपल भड़क गई थीं.

सीन के बाद अनिल से चिढ़ गई थीं एक्ट्रेस

हालांकि हैरान परेशान डिंपल को काफी समझाने के बाद डायरेक्टर ने सीन के लिए तैयार किया था. फिरोज खान के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डिंपल इस बोल्ड सीन के लिए तैयार हुई थीं. हालांकि इस सीन को शूट करने के बाद डिंपल काफी देर तक अनिल को बाल की दुकान कहकर चिढ़ाती रही थीं.


किस एक्टर की वजह से अनिल से नाराज थीं डिंपल?

हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना के पीछे सनी देओल कनेक्शन भी बताया जाता है. माना जाता है कि डिंपल और सनी के बीच उस दौर में नजदीकियां थीं और सनी-अनिल के बीच तल्खी की वजह से डिंपल अनिल कपूर के साथ रोमेंटिक सीन नहीं करना चाहती थीं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 23 Sep 2025 10:17 PM (IST)
Dimple Kapadia Anil Kapoor Bollywood
