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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में झंडे-बैनर विवाद पर किया रिएक्ट, बोले-गलत बातें न फैलाएं

दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में झंडे-बैनर विवाद पर किया रिएक्ट, बोले-गलत बातें न फैलाएं

दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट विवाद पर कहा कि उन्हें किसी झंडे या बैनर से दिक्कत नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि फैंस को परेशान करने और शो खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 11 May 2026 08:50 PM (IST)
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कनाडा में लाइव शो के बाद दिलजीत दोसांझ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उनके कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोग खालिस्तान समर्थन वाले बैनर और झंडे लेकर पहुंच गए, जिसके चलते वहां पर विवाद खड़ा हो गया. अब दिलजीत ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात सामने रखी है, आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने.

गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में बैनर और झंडों को लेकर हुए हालिया विवाद पर जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि उनका ऐतराज कभी भी झंडों या बैनरों पर नहीं था बल्कि उनके पीछे के मकसद पर था.

कैलगरी कॉन्सर्ट में हुआ था विवाद

दरअसल, कनाडा के कैलगरी में कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की ओर से खालिस्तान के समर्थन में झंडे लहराए जाने पर दिलजीत दोसांझ भड़क गए थे. उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को स्टेज से ही जवाब दिया और उनसे झंडे कहीं और ले जाने के लिए कहा. दिलजीत ने कहा, 'इस जगह का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए करें जिसके लिए यह बना है.'

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दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में झंडे-बैनर विवाद पर किया रिएक्ट, बोले-गलत बातें न फैलाएं

फैंस को परेशान करना बर्दाश्त नहीं

दिलजीत दोसांझ ने कहा कि कॉन्सर्ट में रुकावट डालने और उनके खिलाफ विरोध के तौर पर झंडों का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें हटाया गया. अपने स्टोरीज सेक्शन में उन्होंने इसे 'फेक नैरेटिव' बताया और कहा कि वह किसी को भी अपने फैंस को परेशान करने या उनके शो में रुकावट डालने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

दिलजीत ने पंजाबी में लिखा, 'बाहर खड़े होकर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप अंदर आकर मेरे फैंस को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर कोई बैनर या झंडा लाता है, तो इसका मतलब है कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे किसी खास जगह से आए हैं और हमें सपोर्ट करने आए हैं.'

मकसद गलत होगा तो एक्शन होगा

उन्होंने कहा, 'अगर आप वही बैनर लेकर बाहर खड़े होकर मेरे फैंस को गाली देंगे, और फिर वही काम वेन्यू के अंदर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा. यह किसी खास बैनर या झंडे के बारे में नहीं है. बात इसके पीछे के मकसद की है.'

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दिलजीत दोसांझ आगे लिखा, 'मैंने सिक्योरिटी से कहा कि जो भी कॉन्सर्ट को खराब करने की कोशिश करे, उसे उठाकर बाहर करो. मैंने किसी बैनर के लिए कुछ नहीं कहा. फेक नैरेटिव मत फैलाओ. मैंने पिछले साल तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब और नहीं. धन्यवाद.'

 

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Published at : 11 May 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH Calgary Concert
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