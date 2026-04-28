इंटरनेशनल स्टेज पर छाए दिलजीत दोसांझ, जिमी फैलन को सिखाया भांगड़ा, वीडियो हुआ वायरल
Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show: ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ हाल ही में जिमी फॉलन के शो में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने होस्ट को भांगड़ा सिखाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दिलजीत दोसांझ को भला अब कौन नहीं जानता. ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर- एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर जिमी फैलन के 'द टुनाइट शो' में अपनी दमदार वापसी की. 'Aura World Tour' पर निकले दिलजीत ने 2024 में अपने डेब्यू के बाद इस पॉपुलर शो में कमबैक किया, जहां उनकी एनर्जी और स्टाइल ने एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीत लिया.
जिमी फैलन को दिलजीत ने सिखाया भांगड़ा
दिलजीत दोसांझ ने इस बार सिर्फ बातचीत तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि 'द टुनाइट शो' के मंच पर अपनी पूरी एनर्जी के साथ लाइव परफॉर्म भी किया. दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो शो के होस्ट जिमी फैलन को भांगड़ा सिखाते नजर आए. दोनों ने न सिर्फ स्टेज पर, बल्कि बैकस्टेज भी छोटी-सी प्रैक्टिस सेशन किया, जहां दिलजीत ने जिमी को भांगड़ा के बेसिक मूव्स सिखाए. फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.
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दिलजीत दोसांझ ने 'द टुनाइट शो' के इस एपिसोड में अपने लेटेस्ट एल्बम 'AURA' और वर्ल्ड टूर को लेकर खुलकर बात की. इसी दौरान उन्होंने अपने ट्रैक 'मोरनी' पर लाइव परफॉर्मेंस देकर माहौल को पूरी तरह एनर्जेटिक बना दिया. बता दें, साल 2024 में दिलजीत ने 'द टुनाइट शो' में अपने डेब्यू से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
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दिलजीत दोसांझ का वर्क फ्रंट
म्यूजिक के अलावा, दिलजीत हाल ही में फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आए, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. अब वो अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा में दिखेंगे, जिसे इम्तियाज अली डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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Source: IOCL