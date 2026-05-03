'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर सुर्खियों में आ गए है. 30 अप्रैल को कनाडा के कैलगरी में हुआ उनका एक कॉन्सर्ट वीडियो सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ को लेकर अपनी मन की बात बताई. उन्होंने बताया कि एक वक्त आया कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो इस दुनिया से जा चुके है और उन्हें इसका कोई डर नहीं है.

मुझे मौत से डर नहीं लगता...

कॉन्सर्ट के दिलजीत ने कहा, 'मैं पहले ही इस दुनिया से जा चुका हूं और मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता. पिछले साल दिसंबर में मै अपने बॉडी को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जाने से पहले मुझे कुछ काम कर लेने है. हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, पंजाब का नाम मेरे बिना भी हमेशा लिया जाएगा. मैं इस स्टेज पर हूं और यही मेरा भगवान है.'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं सभी से प्यार करता हूं. मैं अपनी लाइफ में प्यार, सम्मान और माफी को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं. जो लोग मेरे साथ हैं, वही पंजाब की पहचान हैं. मैं ही पंजाब हूं, आप क्या कहते है?'

इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ फैंस ने उनकी इन बातों से इमोशनल हुए, तो कुछ ने उन्हें अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कहा.

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दिलजीत की आने वाली फिल्म

बता दें कि पिछले साल भी नेटफ्लिक्स के साथ एक इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा था कि कलाकारों को वो सम्मान नहीं मिलता है, जिसके वो हकदार होते है. लोगों को उनकी कद्र नहीं होती है, जब वो इस दुनिया को अलविदा कह देते है. काम की बात करें, तो दिलजीत हाल ही में 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में नजर आए थे. इसके अलावा वो जल्द ही इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में दिखाई देंगे, जो 12 जून को रिलीज होगी.

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