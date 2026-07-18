कार्तिक-ममूटी बेस्ट एक्टर और यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

72nd National Film Awards: कार्तिक आर्यन और ममूटी बेस्ट एक्टर, यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
72nd National Film Awards: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान कर दिया गया है. कार्तिक आर्यन और ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया. जबकि बॉलीवुड अदाकारा यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस घोषित हुईं.
72nd National Film Awards: आखिरकार 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान कर दिया गया है. बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक और मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है. वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस घोषित किया गया. वहीं राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड मिला है.
कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर
72वें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा शनिवार शाम को नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की मलयालम एक्टर ममूटी को फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है. वहीं कार्तिक आर्यन भी उनके साथ अपनी फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए.
ये भी पढ़ें: 3100 करोड़ी 'धुरंधर' के बाद महान कमांडर पर फिल्म बनाएंगे आदित्य धर? असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की बातचीत
यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस
बता दें कि ये नेशनल अवॉर्ड साल 2024 की फिल्मों के लिए हैं. जहां ममूटी और कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर चुने गए तो वहीं बॉलीवुड अदाकारा यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड पर कब्जा जमा लिया है. ये अवॉर्ड उन्हें फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला है.
'आर्टिकल 370' और 'श्रीकांत' का दबदबा
आर्टिकल 370 के लिए जहां यामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला तो वहीं इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के नेशनल अवॉर्ड भी दिया गया है. वहीं राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है.
यहां देखें विनर्स की फुल लिस्ट
स्पेशल मेंशन्स: सुरेन जी (द्वितीय मियाझागन), धनुष (कैप्टन मिलर),
बेस्ट तुलु फिल्म: आईएमबीयू
बेस्ट गढ़वाली फिल्म: ढोली
बेस्ट तेलुगु फिल्म: समिति कुर्रोलु
बेस्ट तमिल फिल्म: रायन
बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन: नितिन जिहान चौधरी (कल्कि 2898 ई.)
बेस्ट संपादन: आर कलाईवन्नन (अमरन)
बेस्ट साउंड डिज़ाइन: मानस चौधरी (भूल भुलैया 3)
बेस्ट डायलॉग्स: वेंकी एटलुरी (लकी बास्कर)
बेस्ट स्क्रीनप्ले: योगेश देशपांडे (स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के), बांदीरेड्डी सुकुमार (पुष्पा 2)
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी: शहनाद जलाल (ब्रमायुगम)
बेस्ट मणिपुरी फिल्म: सुनीता
बेस्ट उड़िया फिल्म: लहरी
ये भी पढ़ें: इवेंट में ब्लैक गाउन में दिवा लगीं माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे भी लगीं अप्सरा, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गईं बॉबी देओल की पत्नी
बेस्ट मराठी फिल्म: मुख्खम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी
बेस्ट मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा
बेस्ट कन्नड़ फिल्म: मिथ्या
बेस्ट हिंदी फिल्म: श्रीकांत
बेस्ट गुजराती फिल्म: मारन
बेस्ट बंगाली फिल्म: चलचित्रा एखोन
बेस्ट प्लेबैक सिंगर: वैकोम विजयलक्ष्मी (एआरएम - अंगु वाना कोनिलु), अभय जोधपुरकर (घराट गणपति - नवसाची गौरी माज़ी)
बेस्ट बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जी, टोपोमोय देब, गीताश्री चक्रवर्ती (ओंको की कोथिन), अरुणदेव पोथुला (35 - चिन्ना कथा काडू), आतिश एस शेट्टी (मिथ्या)
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल: रूपाश्री वर्काडी (मिथ्या), सच्चा नामीदास (महाराजा), संजय मिश्रा (बख्शक)
बेस्ट डायरेक्टर: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
बेस्ट चाइल्ड फिल्म: 35 - चिन्ना कथा कादु
बेस्ट असमिया फिल्म: जुईफूल
बेस्ट कोंकणी फिल्म: मोग आसुम
बेस्ट एक्शन निर्देशन: अनी अरासु (महाराजा)
बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल, सोशल, Environmental वैल्यूज: कैप्टन मिलर
बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग व्होलसम एंटरटेनमेंट: कल्कि 2898 AD
बेस्ट डेब्यू फ़िल्म: स्वातंत्र्य वीर सावरकर
बेस्ट फ़िल्म: आर्टिकल 370
बेस्ट कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (स्त्री 2)
बेस्ट गीत: मनोज मुंतशिर (जाने दो - मैदान)
बेस्ट संगीत निर्देशन: जीवी प्रकाश कुमार (अमरन), शास्वत सचदेव (आर्टिकल 370)
बेस्ट मेकअप: पी रवि कुमार (समिति कुर्रोलू)
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: दीपाली नूर, शीतल शर्मा (पुष्पा 2)
बेस्ट स्क्रिप्ट: फ़राज़ अली
बेस्ट वॉइसओवर: सौंदर्या जयचंद्रन (लिटिल फ्रॉग्स)
बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन: शिवपाल सिंह कांग (ऑन द ट्रेल ऑफ़ 41)
बेस्ट एडिटिंग: मनवीर जसरोटिया
बेस्ट साउंड डिज़ाइन: हरि हारा सुधन (ब्लू)
बेस्ट डायरेक्शन: आनंद एल राय (स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी)
बेस्ट डेब्यू फ़िल्म: आंगन
बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म: हमसफ़र
बेस्ट एनिमेशन फ़िल्म: टच्ड एज़ वॉटर
बेस्ट सोशल/एनवायरनमेंटल फ़िल्म: पिपलांत्री
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म: राम-नामी
बेस्ट आर्ट/कल्चर फ़िल्म: मैं निदा
बेस्ट बायोग्राफ़िकल/हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्म: काकोरी