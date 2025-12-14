धुरंधर की आंधी, रणवीर सिंह की फिल्म ने बनाए 5 रिकॉर्ड, किया वो काम जो कोई और फिल्म न कर पाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 9 दिनों में 300 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है. फैंस में फिल्म को लेकर बहुत क्रैज देखने को मिल रहा है. शोज हाउसफुल जा रहे हैं और इसी वजह से मिड नाइट शोज भी ओपन किए गए हैं. फैंस को 2-3 दिन पहले से फिल्म की टिकट बुक करनी पड़ रही हैं.

अब फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने बताया कि फिल्म ने 9 दिन में ही 5 नए रिकॉर्ड बना लिए हैं.

धुरंधर के ये 5 रिकॉर्ड

धुरंधर ने 9 दिनों में ही 300 करोड़ छूने वाला माइलस्टोन क्रॉस किया.



इसके अलावा फिल्म सेकंड वीक में एक दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है धुरंधर.



हिस्ट्री की दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है धुरंधर.



दूसरे शनिवार को फिल्म ने पहले शनिवार, शुक्रवार और रविवार से ज्यादा कमाई की है.



इसके अलावा फिल्म के दूसरे रविवार को 60 करोड़ की कमाई करने की उम्मीदें हैं.

#BoxOffice #Dhurandhar



✅ 300 CRORES MILESTONE CROSSED IN JUST 9 DAYS



✅ FIRST FILM EVER TO SCORE 50 CRORES+ ON A SINGLE DAY IN SECOND WEEKEND



✅ BIGGEST SECOND SATURDAY EVER IN HISTORY



✅ SECOND SATURDAY BIGGER THAN FIRST FRIDAY, SATURDAY and SUNDAY



✅ 60 CRORES EXPECTED… pic.twitter.com/FXArNgeID6 — Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) December 14, 2025

बता दें कि इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर को फिल्म उरी के लिए भी जाना जाता है. आदित्य की स्टोरी टेलिंग फैंस को बहुत पसंद आती है. धुरंधर में भी आदित्य ने कमाल कर दिया है. उनके काम की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं.

सभी ने कमाल का काम किया है. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड में हैं. इसके अलावा सौम्या टंडन, गौरव गेरा, क्रिस्टल डीसूजा, आयशा खान जैसे स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. आयशा और क्रिस्टल ने तो फिल्म में आइटम नंबर किया है. फिल्म का अब दूसरा पार्ट भी आना है. फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आएगा. फैंस इसके लिए बेसब्र हैं.