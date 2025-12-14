सलमान खान ने अपनी एक्टिंग का उड़ाया मजाक, बोले- मैं रोता हूं तो लोग हंसते हैं

सुपरस्टार सलमान खान को हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखा गया था. सलमान खान दशकों से स्टारडम एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं और फैंस को अपना कायल बनाया है. हालांकि, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान ने ऐसा कुछ कह दिया कि फैंस को पसंद नहीं आया.

सलमान खान ने उड़ाया खुद का मजाक!

सलमान खान ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर बात की. उन्होंने अपना खुद का मजाक बनाया और कहा कि जब वो स्क्रीन पर रोते हैं तो लोग ये देखकर हंसते हैं.

सलमान ने कहा, 'एक्टिंग ने इस जेनरेशन को छोड़ दिया है.तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ही कमाल का एक्टर हूं. आप मुझे कुछ भी करते हुए देख सकते हो लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं. वो होती ही नहीं मुझसे. जैसा फील होता है, वैसे करता हूं. बस यही है.'

जब होस्ट ने ऑडियंस से पूछा कि क्या वो इससे सहमत हैं तो इस पर उन्होंने कहा नहीं. तो आगे सलमान ने कहा- कभी कभी जब मैं रोता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पर हंस देते हो.

इसके अलावा सलमान खान ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब आना पसंद है. उन्होंने कहा, 'मुझे यहां आना पसंद है. मुझे सऊदी पसंद है. ये अच्छा. मैं इस जगह पर अक्सर आता रहता हूं. तो ये अच्छा है.' इस दौरान एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी नजर आई थी. सलमान खान आलिया की तारीफ भी की. उन्होंने कहा- आलिया भट्ट अमेजिंग हैं.

इन फिल्मों में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म सिंकदर में देखा गया था. ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फिल्म में सलमान कान संजय राजकोट के रोल में थे. अब सलमान खान के हाथ में दो फिल्में हैं. वो राजा शिवाजी और बेटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.