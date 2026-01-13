प्रभास की फिल्म द राजा साब को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही है. वहीं बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 40 दिनों से लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने हैं. आइए जानते हैं कि मंगलवार को कलेक्शन के मामले में किस फिल्म ने बाजी मारी है.

द राजा साब 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पेड प्रीव्यू मिलाकर चार दिनों में 114.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. अब 5वें दिन द राजा साब ने शाम 5 बजे तक 2.24 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 116.84 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में आई थी. फिल्म ने 39 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 810.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 40वें दिन धुरंधर ने शाम 5 बजे तक 1.29 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. अब धुरंधर ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर टोटल 811.89 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

ऐसे में साफ है कि मंगलवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में द राजा साब ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है.