Dhurandhar Box Office Collection Day 5: 'धुरंधर' ने तोड़ा 'गली बॉय' का रिकॉर्ड, बनी रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
Dhurandhar Box Office Collection Day 5: 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब पांच दिन हो गए हैं और अब ये रणवीर सिंह के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. 'धुरंधर' ने गली बॉय को मात दे दी है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और हर रोज बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. वीक ऑफ के साथ-साथ फिल्म वीक डेज में भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब पांच दिन हो गए हैं और अब ये रणवीर सिंह के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' के पांचवें दिन का कलेक्शन
- सैकनिल्क के मुताबिक 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- दूसरे दिन फिल्म 32 करोड़ और तीसरे दिन 43 करोड़ रुपए कमाए थे.
- चौथे दिन भी 'धुरंधर' ने 23.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
- हालांकि कोईमोई के मुताबिक 'धुरंधर' ने चार दिनों में कुल 130.8 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- सैकनिल्क की मानें तो पांचवें दिन भी फिल्म अब तक (रात 8 बजे) 18.65 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन अब 149.45 करोड़ रुपए हो गया है.
रणवीर सिंह की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी 'धुरंधर'
'धुरंधर' अब रणवीर सिंह के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने एक्टर की हिट फिल्म 'गली बॉय' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बॉलीवुड हंगामा की मानें तो 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 140.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'धुरंधर' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है.
रणवीर सिंह की 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में
|क्रम
|फिल्म का नाम
|कलेक्शन
|1
|पद्मावत
|302.15 करोड़
|2
|सिंबा
|240.31 करोड़
|3
|बाजीराव मस्तानी
|184.20 करोड़
|4
|रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
|153.60 करोड़
|5
|'धुरंधर'
|140.25 करोड़
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा रही है. रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक 193 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. 'धुरंधर' में आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं.
