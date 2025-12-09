बॉलीवुड में इस समय कई सीक्वल फिल्में लाइनअप हैं जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच आमिर खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का सीक्वल भी कंफर्म हो गया है. आने वाले समय में '3 इडियट्स 2', 'धुरंधर 2' से लेकर 'जाट 2' तक कई शानदार सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इनमें से कुछ फिल्मों की रिलीज डेट भी कंफर्म है.

3 इडियट्स 2

आमिर खान और राजकुमार हिरानी एक बार फिर '3 इडियट्स 2' के लिए एक साथ आ रहे हैं. पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और टीम इसके लिए बेहद एक्साइटेड है. उन्हें लगता है कि पहली फिल्म का जादू लौट आया है और यह पहले भाग की तरह ही मजेदार, इमोशनल और सार्थक है. इसकी कहानी एक अगली कड़ी होगी, जो लगभग 15 साल बाद शुरू होगी जब किरदार क्लाइमेक्स सीन में अलग हो गए थे और एक नए रोमांच के लिए फिर से एक साथ आए थे.'

धुरंधर- पार्ट 2

रणवीर सिंह की गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई है. फिल्म के रिलीज होते ही मेकर्स ने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया है. धुरंधर-पार्ट 2 अगले साल ईद के मौके पर 19 मार्च को रिलीज होगी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक से टकराएगी.



बॉर्डर 2

1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' रिलीज के लिए तैयार है. सनी देओल स्टारर ये फिल्म 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'बॉर्डर 2' में वरुष धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी अहम रोल अदा करते नजर आएंगे.

धमाल 4

अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन 'धुरंधर- पार्ट 2' के साथ क्लैश से बचने के लिए 'धमाल 4' की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. अब फिल्म मई 2026 में रिलीज हो सकती है.

मर्दानी 3

'मर्दानी 3' के जरिए रानी चटर्जी बड़े पर्दे पर दमदार वापसी के लिए तैयार हैं. उनकी ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. अभिराज मीनावाला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जानकी बोड़ीवाला भी नजर आएंगी.

जाट 2

सनी देओल की फिल्म 'जाट' इसी साल रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इसके बाद मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल कंफर्म कर दिया. पहले पार्ट को जहां गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया था, वहीं दूसरे पार्ट को अब राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे. फिलहाल 'जाट 2' की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है.

आवारापन 2

इमरान हाशमी की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'आवारापन 2' बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स में से एक है. नितिन कक्कर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है.

कॉकटेल 2

'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर बतौर लीड एक्टर दिखाई देने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाएंगी. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.