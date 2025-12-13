'धुरंधर' ने 50 ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तो तोड़े ही, 'पुष्पा 2' का ताज भी छीन लिया!
Dhurandhar Box Office: 'धुरंधर' जब रिलीज हुई तो शायद ही किसी को ये उम्मीद रही हो कि फिल्म दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसे तोड़ पाना आगे आने वाले सालों में बहुत मुश्किल होगा.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते से ज्यादा समय बिताने के बावजूद हर दिन कोई न कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रही है और एक नया रिकॉर्ड गढ़ दे रही है. रणवीर सिंह की फिल्म ने सेकेंड फ्राइडे ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसके बनते ही 50 फिल्मों के रिकॉर्ड टूट गए हैं.
ऐसा करते ही आदित्य धर की फिल्म ने पिछले कई सालों की सबसे बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है. फिल्म भले ही ओपनिंग डे पर इन फिल्मों की कमाई से पीछे रह गई हो लेकिन आगे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर इसका और भी रौद्र रूप दिख रहा है.
'धुरंधर' बनी सेकेंड फ्राइडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म
'धुरंधर 2' ने सेकेंड फ्राइडे को 32.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इतना कमाते ही इसने सेकेंड फ्राइडे सबसे ज्यादा कमाई वाली टॉप की 50 फिल्मों को पीछे कर दिया है. आप नीचे उन टॉप की 10 फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें 'धुरंधर' पीछे छोड़ चुकी है.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (सेकेंड फ्राइडे)
|धुरंधर
|32.5 करोड़
|पुष्पा 2
|27 करोड़
|छावा
|23.5 करोड़
|एनिमल
|21.56 करोड़
|गदर 2
|20.5 करोड़
|बाहुबली 2
|19.75 करोड़
|द कश्मीर फाइल्स
|19.15 करोड़
|दंगल
|18.26 करोड़
|जवान
|18.1 करोड़
|सैयारा
|18 करोड़
|स्त्री 2
|17.5 करोड़
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड भी बज रहा है डंका
फिल्म को जितना इंडिया में पसंद किया जा रहा है उतना ही विदेशों में भी. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में 372.75 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म इंडिया में स्टोरी लिखते समय तक 275 करोड़ रुपये के ऊपर कमा चुकी है. आज का घरेलू कलेक्शन जोड़कर वर्ल्डवाइड ये 400 करोड़ रुपये के ऊपर भी पहुंच चुकी है.
'धुरंधर' के बारे में
फिल्म को 'उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है अक्षय खन्ना की एक्टिंग. रहमान डकैत के रोल में उन्होंने जान फूंक दी है.
संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ रणवीर सिंह ने एक और कमाल की फिल्म दी है.
Source: IOCL