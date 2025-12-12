रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. इसी बीच फिल्म में रहमान डकैत की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना का डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसके अलावा अक्षय खन्ना के कई और ऐसे सीन्स हैं जो चर्चा में है. हाल ही में रहमान डकैत की गैंग के एक मेंबर का रोल प्ले करने वाले नवीन कौशिश ने खुलासा किया कि अक्षय को एक या दो नहीं, सात थप्पड़ खाने पड़े थे.

दऱअसल, फिल्म की शुरुआत में एक सीन दिखाया गया है, जिसमें भाबीजी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन जिन्होंने रहमान की वाइफ उल्फत की भूमिका निभाई है वो अपने बड़े बेटे की मौत का गुस्सा अपने पति पर उतारती दिखाई देती है. उसे जैसे ही अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है वो रोते हुए अस्पताल पहुंचती है और रहमान डकैत के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है.

कई बार थप्पड़ खाकर भी नहीं हिचकिचाए अक्षय

फिल्मीज्ञान से इस सीन के बारे में बात करते हुए नवीने कहा कि इस सीन को शूट करने में सात रीटेक्स हुए थे. नवीन ने कहा कि सौम्या थोड़ा हिचकिचा रही थीं. उस सीन को पावरफुल बनाने के लिए अक्षय सर रीटेक पर रीटेक ले रहे थे.अक्षय सर को इतनी बार थप्पड़ पड़े मगर वो एक बार भी नहीं हिचकिचाए.

अक्षय सर और आदित्य सर बार-बार सौम्या को समझा रहे थे कि कैरेक्टर में ढल जाइए, ये मत सोचिए कि सामने कोई स्टार खड़ा है. ये उल्फत है जो रहमान के सामने खड़ी है और उससे डरती नहीं है.बता दें जब इस सीन का शूट हुआ तो नवीन भी वहीं थे. उन्हें लगा था कि दो-तीन टेक काफी है. लेकिन अक्षय सर, सौम्या और आदित्य सर तब तक नहीं रुके जब तक वो सीन परफेक्ट नहीं हुआ. बता दें इस फिल्म में बेशक सौम्या का रोल काफी कम है,लेकिन जितनी देर भी वो फिल्म में रही हैं छा गई हैं.

