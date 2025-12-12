हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइस लड़की को एस एस राजामौली ने रातोंरात बनाया स्टार, 'बाहुबली 2' में निभाया प्रभास वाला रोल

प्रभास के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है बाहुबली 2: द कन्क्लूजन. 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों को जवाब मिल गया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Dec 2025 08:13 PM (IST)
'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' प्रभास के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी. ये फिल्म एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी थी. इस फिल्म के जरिए प्रभास बॉलीवुड के दर्शकों के फेवरेट बन गए. बाहुबली फिल्म से सिर्फ प्रभास, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी को ही दर्शकों का प्यार नहीं मिला, बल्कि एक और लड़की थी जिस पर दर्शकों ने खूब प्यार लूटाया.

एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखने वाली कौन सी वो लड़की थी, जिसे एस एस राजामौली ने अपनी फिल्म से रातों-रात स्टार बना दिया.अगर आपने बाहुबली 2: द कन्क्लूजन देखी है तो आपको ये बच्ची जरूर याद होगी. बाहुबली द बिगिनिंग में एक सीन था, जब महेंद्र बाहुबली अगला शासक होगा, ये सोचकर भल्लालदेव उसे बचपन में ही जन्म के साथ खत्म करने की योजना बनाता है.

लड़की ने निभाया था प्रभास के बचपन का रोल

लेकिन, मां शिवगामिनी नदी के रास्ते से उसे लेकर भाग जाती है. फिल्म में बाहुबली के बचपन के काफी सीन दिखाए गए हैं, जिनमें ये बच्ची नजर आई है.आपको बता दें कि बाहुबली में प्रभास के बचपन का किरदार किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने निभाया था. 


उस लड़की ने जिस समय पर बाहुबली की भूमिका निभाई थी, वो महज 18 महीने की थी.बता दें बाहुबली में प्रभास के बचपन की भूमिका निभाने वाली बच्ची का नाम अक्षिता वाल्सन है, जो नीलीस्वरम केलर की रहने वाली हैं. आपको बता दें अक्षिता के पिता एस एस राजामौली में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का काम करते थे.

एस एस राजामौली को एक बच्चे की तलाश थी, जो प्रभास के बचपन का किरदार फिल्म में निभा सके.ऐसे में जब उनको ये पता लगा कि उनकी प्रोडक्शन टीम में ही एक शख्स की 18 महीने की बच्ची है,तो उन्होंने उसे ही अपनी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने का अवसर दे दिया.हालांकि, अब अक्षिता वाल्सन कहां हैं और क्या कर रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. 

Published at : 12 Dec 2025 08:13 PM (IST)
