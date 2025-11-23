10 साल पहले आई रणवीर सिंह की वो फिल्म, जिसने जीते थे 91 अवॉर्ड, ‘धुरंधर’ से पहले देख डालें

बॉलीवुड के डैशिंग और एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. जो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक्टर के साथ संजय दत्त समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे. लेकिन यहां हम ‘धुरंधर’ नहीं बल्कि रणवीर की उस फिल्म की बात कर रहे हैं. जिसने रिलीज के बाद 91 अवॉर्ड जीते थे.

‘बाजीराव मस्तानी’ ने जीते थे 91 अवॉर्ड

दरअसल रणवीर सिंह की इस फिल्म का नाम ‘बाजीराव मस्तानी’ है. जिसमें वो दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए थे. फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी. जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया था. फिल्म ने ना सिर्फ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी बल्कि टोटल 91 अवॉर्ड अपने नाम किए थे. फिल्म को ये अवॉर्ड्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म से मिले थे. जिसमें 7 नेशनल अवॉर्ड भी शामिल रहे.

इन कैटेगरी में मिले अवॉर्ड

फिल्म का नाम बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट साउंड डिजाइनर, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट ऑडियोग्राफी कैटेगरी में रहा था. उस साल फिल्मफेयर अवॉर्ड में इसी फिल्म की धूम देखने को मिली थी. फिल्म ने 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते थे.

कितनी रहा था फिल्म का कलेक्शन ?

‘बाजीराव मस्तानी’ 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई थी. 145 करोड़ के बडट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में करीब 184.30 करोड़ और दुनियाभर में 357 करोड़ रुपए की बिजनेस किया था. फिल्म में प्रियंका ने एक्टर की पत्नी और दीपिका पादुकोण ने प्रेमिका का किरदार निभाया था. जो आगे चलकर उनकी दूसरी पत्नी भी बनी थी.





फिल्म ‘धुरंधर’ के बारे में

बात करें रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की तो 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में एक्टर खुद से कई साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन संग इश्क लड़ाएंगे. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. जिसमें रणवीर के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स अपनी एक्टिंग से भौकाल मचाएंगे.

