अक्षय कुमार या सैफ अली खान, जानें ‘हैवान’ के दोनों स्टार्स में से कौन हैं ज्यादा अमीर

साल 2026 को आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. इस साल में बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में पर्दे पर दस्तक देंगे. इसमें से एक ‘हैवान’ भी है. जिसमें कई साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटिड है. ऐसे में हम आपको दोनों स्टार्स की नेटवर्थ और लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं.

अक्षय कुमार की नेटवर्थ कितनी है?

अक्षय कुमार ने फिल्म साल 1991 में आई फिल्म ‘सौगंध’ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. लेकिन उन्हें असली पहचान ‘खिलाड़ी’ से मिली थी. इसके बाद अक्षय ने पीछे मुड़र नहीं देखा और इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी. इन दिनों एक्टर ‘हैवान’ को लेकर चर्चा में हैं. जो अगले साल रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

बात करें अक्षय कुमार की नेटवर्थ की तो Forbes की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की कुल संपत्ति 2700 करोड़ रुपये है. उनका नाम बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है.

अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 50-90 करोड़ तक की फीस वसूलते हैं. एक्टर के पास मुंबई के अलावा विदेशों में भी कई प्रॉपर्टीज है.

सैफ अली खान की नेटवर्थ क्या है?

बात करें सैफ अली खान की तो एक्टर ने ‘परंपरा’ से इंडस्ट्री में कदम रखा था. फिर एक्टर ‘आशिक आवारा', ‘ये दिल्लगी' और ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', ‘कच्चे धागे', ‘हम साथ-साथ हैं', ‘दिल चाहता है', ‘कल हो ना हो' और ‘हम तुम' समेत कई शानदार फिल्मों में नजर आए. आज सैफ का नाम सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ इंडस्ट्री में भी जम चुका है.

View this post on Instagram A post shared by Saif Ali Khan (@saifalikhanpataudiworld)

नेटवर्थ की बात करें तो सैफ अली खान की कुल संपत्ति लगभग 1,200 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक्टर एक फिल्म के लिए 10-15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

सैफ अली खान का मुंबई में घर होने के साथ एक आलीशान पटौदी पैलेस भी है. इसकी कीमत 800 करोड़ रुपये है.

