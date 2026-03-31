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Dhurandhar 2 BO: महावीर जयंती की छुट्टी पर 'धुरंधर 2' ने किया इतना कलेक्शन, साउथ में लाखों में सिमटी कमाई

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. हिंदी भाषा में तो फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की है. हालांकि, साउथ में फिल्म का कलेक्शन काफी कम है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 Mar 2026 08:28 PM (IST)
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'धुरंधर 2' व्यूअर्स की पहली पसंद बनी हुई है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाका कर रही है. हिंदी भाषा में तो फिल्म ने कई रिकॉर्ड़ तोड़े हैं. हालांकि, साउथ में फिल्म को खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म के कन्नड़ और मलयामल के शोज तो बंद हो गए हैं. वहीं तमिल और तेलुगू में भी फिल्म खास नहीं कमा पा रही है.

'धुरंधर 2' का साउथ का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने महावीर जयंती की छुट्टी पर यानी 13वें दिन तमिल में 34 लाख की कमाई की  है. वहीं तेलुगू में 66 लाख की कमाई की है. वहीं फिल्म ने हिंदी में 20.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 26 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के 13वें दिन के ऑफिशियल आकंड़े अभी सामने नहीं आए हैं.

वहीं फिल्म ने 12वें दिन कन्नड़ में 20 लाख, मलयालम में 10 लाख, तमिल में 35 लाख और तेलुगू में 1.15 करोड़ की कमाई की थी. बता दें कि फिल्म ने टोटल इंडिया में ग्रॉस 1068.56 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं नेट 892.82 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 13,631 शोज पर चल रही है.

'धुरंधर 2' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पहले दिन 102. 55 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड का कलेशन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 65 करोड़, छठे दिन फिल्म ने 56.60 करोड़, सातवें दिन फिल्म ने 48.75 करोड़ कमाए, आठवें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया. नौवें दिन फिल्म ने 41.75 करोड़, दसवें दिन 62.85 करोड़, 11वें दिन 68.10 करोड़, 12वें दिन 25.30 करोड़ कमाए.

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फीमेल लीड में सारा अर्जुन हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स अहम रोल में नजर आए.

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Published at : 31 Mar 2026 08:28 PM (IST)
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Box Office Dhurandhar 2
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