April में OTT पर धमाका, Netflix पर आ रही हैं ये बड़ी फिल्में और सीरीज, देखें लिस्ट

अप्रैल के महीने में एंटरटेनमेंट का महाडोज मिलने वाला है. नेटफ्लिक्स पर कई शानदार फिल्मे और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में रवि किशन की 'मामला लीगल है' से लेकर 'दो दीवाने शहर में' तक शामिल है. आइए नजर डालते हैं अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्मों-सीरीज की लिस्ट पर.

मामला लीगल है (Maamla Legal Hai)- सीजन 2

रिलीज डेट: 3 अप्रैल, 2026

इस सीरीज में रवि किशन लीड रोल में हैं. इस कोर्टरूम कॉमेडी के पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था. पहले सीजन में रवि किशन वकील के किरदार में थे. अब दूसरे पार्ट में वो जज के रोल में दिखेंगे.

वध 2 (Vadh 2)

रिलीज डेट: 3 अप्रैल, 2026

इस फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता लीड रोल में हैं. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

तू या मैं (Tu Yaa Main)

रिलीज डेट: 10 अप्रैल, 2026

इस फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव जैसे स्टार्स नजर आए थे. फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी. लेकिन फिल्म को खास पसंद नहीं किया गया था. हालांकि, एक्टर्स की काफी तारीफ हुई थी. अब देखना होगा ओटीटी पर फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.

दो दीवाने शहर में (Do Deewane Seher Mein)

रिलीज डेट: 17 अप्रैल, 2026

इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए थे. फिल्म में मॉडर्न लव स्टोरी दिखाई गई थी. ये 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी. अब फिल्म ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है.

XO, Kitty - सीजन 3

रिलीज डेट: 2 अप्रैल, 2026

ये 'To All the Boys' फ्रैंचाइजी का स्पिन-ऑफ है.

बीफ (BEEF) - सीजन 2

रिलीज डेट: 16 अप्रैल, 2026

इसे ली सुंग जिन ने प्रोड्यूस किया है. अब इसमें ऑस्कर आइजैक, कैरी मुलिगन, चार्ल्स मेल्टन, कैली स्पैनी जैसे स्टार्स दिखेंगे.

स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85 (Stranger Things: Tales From '85)

रिलीज डेट: 23 अप्रैल, 2026

ये 'स्ट्रेंजर थिंग्स' यूनिवर्स की एक एनिमेटेड सीरीज है. भारत में स्ट्रेंजर थिंग्स को फैंस ने काफी पसंद किया है. अब एनिमेटेड सीरीज को लेकर भी बहुत बज है.

रोनाल्डिन्हो: द वन एंड ओनली (Ronaldinho: The One and Only)

रिलीज डेट: 16 अप्रैल, 2026