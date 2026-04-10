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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के लिए विवेक सिन्हा को मिली थी 1 करोड़ की फीस? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ' कसम से इतना पैसा....'

'धुरंधर 2' के लिए विवेक सिन्हा को मिली थी 1 करोड़ की फीस? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ' कसम से इतना पैसा....'

'धुरंधर 2' के सभी किरदार इन दिनो चर्चा में है. कुछ दिनों से फिल्म के एक्टर विवेक सिन्हा की फीस की खबरें आ रही थी कि उन्हें 1 करोड़ रुपये मिले हैं. अब एक्टर ने खुद एक वीडियो शेयर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 03:01 PM (IST)
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आदित्य धर ने साल 2025 में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से इतिहास रच दिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी दमदार कहानी और निर्देशन के लिए खूब सराहना बटोरी. इसके बाद 19 मार्च 2026 को इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुआ, जिसने इसकी सफलता को और मजबूत कर दिया.

फिल्म के हर कलाकार की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने सराहा, खासकर स्पाई थ्रिलर में छोटे रोल के बावजूद विवेक सिन्हा ने जबरदस्त छाप छोड़ी. फिल्म में उन्होंने जहूर मिस्त्री का किरदार निभाया था. वहीं हाल ही में एक्टर ने फिल्म से मिली अपनी फीस को लेकर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी शेयर किया है, दरअसल कुछ दिनों से उनकी फीस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी.

विवेक सिन्हा ने फीस की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
विवेक सिन्हा ने 10 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी फीस को लेकर चल रही चर्चाओं पर सफाई दी. वीडियो की शुरुआत में विवेक सिन्हा ने फैंस का प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद कहा. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अपनी फीस की खबरों पर बात की.

उन्होंने बताया कि कुछ पेजेस ने उनकी फीस को लेकर अलग-अलग दावे किए हैं कहीं 60 लाख, कहीं 80 लाख और कहीं 1 करोड़ तक लिखा जा रहा है. इस पर एक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'भाई, इतना पैसा नहीं मिला है कसम से, ये सब मत डालो.'

''धुरंधर' वाला सारा पैसा खर्च हो गया है'- विवेक सिन्हा 
विवेक ने आगे कहा कि ऐसी बढ़ा-चढ़ाकर फैलाई गई खबरों की वजह से उन्हें लोगों के मैसेज आने लगे हैं, जिनमें लोग उनसे मदद मांग रहे हैं. उन्होंने साफ किया, 'मुझे 'धुरंधर' से पैसा मिला है, अच्छा पैसा मिला, जितना उम्मीद था उतना मिला. लेकिन इतना नहीं मिला, और जो मिला था वो भी अब खत्म हो चुका है. मुंबई में रहता हूं भाई, यहां बहुत खर्चे हैं, तो 'धुरंधर' वाला सारा पैसा खर्च हो गया है.'

 
 
 
 
 
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बता दें, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को सेलब्स से खूब प्यार मिल रहा है. 

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Published at : 10 Apr 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar The Revenge Vivek Sinha
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