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'डकैत' की स्क्रीनिंग में छाए सेलेब्स, मृणाल-आदिवी से तमन्ना भाटिया तक ने लूटी महफिल
Film Dacoit Screening Photos: मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष स्टारर फिल्म ‘डकैत’ की बीती शाम स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कई सितारे शामिल हुए. सभी ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' आज, 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. वहीं रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कई सेलेब्स ने शिरकत की. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion