'धुरंधर 2' के 'चौधरी असलम' कितने अमीर है? जानें संजय दत्त की फीस और नेटवर्थ

एक्टर संजय दत्त इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार हैं. संजय ने अपनी एक्टिंग से फैंस के बीच में खास जगह बनाई है. उन्होंने 1981 में डेब्यू किया था और 135 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं. वो फिल्म धुरंधर 2 में नजर आने वाले हैं. संजय को इस फिल्म में चौधरी असलम के रोल में देखा जाएगा. संजय को फिल्म में देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं. संजय दत्त लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं.

संजय दत्त की नेटवर्थ

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, संजय दत्त की नेटवर्थ 295 करोड़ है. वो एक फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ चार्ज करते हैं. संजय लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनका मुंबई के पाली हिल एरिया में 40 करोड़ का घर है. यहां वो अपनी पत्नी मान्यता दत्त और बच्चे इकरा और शहरान के साथ रहते हैं.

मुंबई के अलावा संजय दत्त का दुबई में भी लग्जरी बंगला है. वहां उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं. संजय मुंबई और UAE के बीच अपना टाइम मैनेज करते हैं.

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संजय दत्त फिल्मों में एक्टिंग के अलावा 2 प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं. वहीं उन्हें कार का बहुत शौक है. उनके पास रॉल्स रॉयस घोस्ट, लैंड रोवर रेंज रोवर, ऑडी R8 जैसी कार हैं. उनके पास लक के लिए अपना फेवरेट नंबर प्लेट 4545 भी था. बाद में उन्होंने इसे बदलकर 2999 कर लिया.

इन फिल्मों में दिखेंगे संजय दत्त

बता दें कि संजय ने 1981 में फिल्म रॉकी से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने नाम, वास्तव, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहे मुन्नाभाई, केजीएफ: चैप्टर 2, जवान, हाउसफुल 5 जैसी फिल्में की हैं. पिछली बार उन्हें द राजा साब में देखा गया था. अब उनके हाथ में कई शानदार फिल्में हैं. वो धुरंधर 2 में दिखेंगे. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है. 18 मार्च को फिल्म का पेड प्रिव्यू है. इसके बाद वो राजा शिवाजी, बाप और केडी: द डेविल में नजर आएंगे.