हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो

भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो

मोनालिसा भोसले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की. उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा ने हाल ही में शादी कर ली है. उनकी शादी काफी खबरों में रही. मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की. उन्होंने केरल के एक मंदिर में ये शादी की. उनकी शादी में मीडिया और मंत्री भी शामिल हुए. अब मोनालिसा पति संग हनीमून एंजॉय कर रही हैं. 

पति संग घूम रहीं मोनालिसा
मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर पति संग एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो समंदर किनारे एंजॉय करती दिखीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा- केरल में एंजॉय करते हुए. 

फोटो में मोनालिसा को ब्लैक एंड क्रीम शर्ट और ग्रे पैंट में देखा गया. उनके बाल गीले हैं. उन्होंने गले में माला और हाथ में ब्रेसलेट भी पहने हुए हैं. वहीं फरमान को रिप्ड्स जींस और बनियान में देखा जा सकता है. दोनों के गीले बाल देखकर साफ है कि उन्होंने समंदर में खूब एंजॉय किया. दोनों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.


भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mona lisa ❤️❤️❤️ (@mona_lisa_0007)

बता दें कि मोनालिसा ने घरवालों के खिलाफ जाकर ये शादी की है. उनके घरवाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे. वो मोनालिसा की शादी किसी और से करवाना चाहते थे. लेकिन मोनालिसा इसके लिए तैयार नहीं थी. उन्होंने शादी से मना कर दिया और बताया कि वो फरमान से प्यार करती हैं. फरमान और मोनालिसा फिल्म सेट पर ही मिले थे. दोनों के रिलेशनशिप को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं. 


भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो

मोनालिसा ने फिर केरल में जाकर शादी की. फरमान संग उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई. फरमान ने उनकी मांग भरी. मोनालिसा और फरमान की शादी को उनके घरवालों ने लव जिहाद भी कहा. तो मोनालिसा और उनके पति ने इस पर रिएक्ट भी किया. मोनालिसा और फरमान का कहना है कि कोई लव जिहाद नहीं है. दोनों आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं. मोनालिसा और फरमान में से किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है. 

और पढ़ें
Published at : 16 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
MAHAKUMBH Monalisa Bhosle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो
भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो
बॉलीवुड
June 2026 Theatre Release List: जून में थिएटर में आएगी नई फिल्में की सुनामी, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'कॉकटेल' तक, चेक करें पूरी लिस्ट
जून में थिएटर में आग लगाएंगी नई फिल्में, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'कॉकटेल' तक, चेक करें लिस्ट
बॉलीवुड
हर सीन को लिखते समय गोविंदा को याद करते हैं डेविड धवन, पिता को लेकर वरुण धवन ने किया खुलासा
हर सीन को लिखते समय गोविंदा को याद करते हैं डेविड धवन, पिता को लेकर वरुण धवन ने किया खुलासा
बॉलीवुड
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बदला नाम, अब Maatrubhumi के टाइटल से होगी रिलीज
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'का बदला नाम, अब 'मातृभूमि' के टाइटल से होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
हरियाणा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: INLD के दो विधायकों ने लिया बड़ा फैसला, बदल गया जीत का आंकड़ा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: INLD के दो विधायकों ने लिया बड़ा फैसला, बदल गया जीत का आंकड़ा
विश्व
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
यूटिलिटी
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
हेल्थ
First Aid For Food Choking: रसगुल्ला खाने से हुई मौत, जानें सांस की नली में फंस जाए खाना तो तुरंत क्या करें?
रसगुल्ला खाने से हुई मौत, जानें सांस की नली में फंस जाए खाना तो तुरंत क्या करें?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget