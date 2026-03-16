भीगी जुल्फें और वेस्टर्न अवतार, शादी के बाद पति फरमान संग हनीमून पर मोनालिसा, वायरल फोटो

महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा ने हाल ही में शादी कर ली है. उनकी शादी काफी खबरों में रही. मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की. उन्होंने केरल के एक मंदिर में ये शादी की. उनकी शादी में मीडिया और मंत्री भी शामिल हुए. अब मोनालिसा पति संग हनीमून एंजॉय कर रही हैं.

पति संग घूम रहीं मोनालिसा

मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर पति संग एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो समंदर किनारे एंजॉय करती दिखीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा- केरल में एंजॉय करते हुए.

फोटो में मोनालिसा को ब्लैक एंड क्रीम शर्ट और ग्रे पैंट में देखा गया. उनके बाल गीले हैं. उन्होंने गले में माला और हाथ में ब्रेसलेट भी पहने हुए हैं. वहीं फरमान को रिप्ड्स जींस और बनियान में देखा जा सकता है. दोनों के गीले बाल देखकर साफ है कि उन्होंने समंदर में खूब एंजॉय किया. दोनों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.





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बता दें कि मोनालिसा ने घरवालों के खिलाफ जाकर ये शादी की है. उनके घरवाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे. वो मोनालिसा की शादी किसी और से करवाना चाहते थे. लेकिन मोनालिसा इसके लिए तैयार नहीं थी. उन्होंने शादी से मना कर दिया और बताया कि वो फरमान से प्यार करती हैं. फरमान और मोनालिसा फिल्म सेट पर ही मिले थे. दोनों के रिलेशनशिप को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं.





मोनालिसा ने फिर केरल में जाकर शादी की. फरमान संग उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई. फरमान ने उनकी मांग भरी. मोनालिसा और फरमान की शादी को उनके घरवालों ने लव जिहाद भी कहा. तो मोनालिसा और उनके पति ने इस पर रिएक्ट भी किया. मोनालिसा और फरमान का कहना है कि कोई लव जिहाद नहीं है. दोनों आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं. मोनालिसा और फरमान में से किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है.