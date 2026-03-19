मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले साल भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे काजू यानी यशवीर सिंह लिंबाचिया को जन्म दिया था. उसके बाद से वो हर रोज अपने बेटे के हाथ-पैर दिखाती रहती थी. लेकिन फैंस काजू का चेहरा देखने के लिए बहुत उत्साहित थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसी बीच भारती सिंह ने आज अपने यूट्यूब व्लॉग में काजू के फेस को रिवील कर दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

काजू का चेहरा आया सामने

भारती सिंह ने आज अपने व्लॉग में काजू का चेहरा दिखा दिया है, जिसके बाद यूट्यूब पर फैंस के कमेंट की बौछार आ गई है. हर कोई काजू को देखकर बहुत खुश हो रहा है और उसकी तुलना भारती से की जा रही है. काजू के फेस रिवील के साथ भारती ने एक पार्टी भी रखी है, जिसमें सिर्फ करीबियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया है.

यूजर्स के कमेंट

काजू का चेहरा देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट किया, 'अरे यार कितना प्यारा है काजू, किसी की नजर न लगे.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'कितना प्यारा है न यार, दोनों की तरह दिखता है. काजू की नाक हर्ष की तरह है और गोला की नाक भारती की तरह है.' साथ ही एक यूजर ने कहा, 'गोला जैसा दिखता है, गोला पर गया है काजू.'





हर्ष और भारती का रिश्ता

बता दें, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया 3 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के कुछ साल बाद 3 अप्रैल 2022 को भारती ने अपने पहले बेटे गोला यानी लक्ष सिंह लिंबाचिया को जन्म दिया था. गोला के जन्म के बाद भारती ने कुछ महीने बाद ही उसका चेहरा दिखाया था. अब काजू का चेहरा देखते ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. हर कोई काजू का चेहरा उसके माता-पिता और गोला के साथ मिला रहा है.