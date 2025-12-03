बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. धर्मेंद्र इंडियन सिनेमा के पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. समय के साथ उनकी नेटवर्थ भी काफी बढ़ गई है. धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बच्चों में जायदाद को लेकर कोई अनबन नहीं हो रही है. हालांकि, उनके बच्चों को पंजाब में धर्मेंद्र की पुश्तैनी जायदाद नहीं मिलेगी. करोड़ों की वो जमीन एक्टर ने जिंदा रहते हुए किसी और को दे दी थी.

धर्मेंद्र का जन्म अपनी मां के गांव नसराली में हुआ था. इस गांव में ही धर्मेंद्र बड़े हुए थे. उस गांव में उनके पिता की जमीन थी लेकिन जब धर्मेंद्र सब छोड़कर 1950 में मुंबई आ गए थे तब उनके कजिन और उनके बेटों ने उनकी जमीन का ध्यान रखा. रिपोर्ट्स की मानें को इस जमीन की कीमत इस समय 5 करोड़ रुपये है.

किसे दी जमीन

2015 में धर्मेंद्र जब अपने गांव गए थे तो उन्होंने ये जमीन अपने भतीजे को दे दी थी क्योंकि वो कई दशकों से इसकी देखभाल कर रहे थे. उनके भतीजे भूटा सिंह देओल ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि 'धर्मेंद्र अंकल मेरे पिता मंजीत सिंह के कजिन थे. वो आखिरी बार 2019 में गांव आए थे, जब उनके बेटे सनी देओल ने गुरदासपुर से पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा था. मैं भी उनके लिए कैंपेन करने गुरदासपुर गया था. उससे पहले, वो 2015-16 में गांव आए थे, जब उन्होंने 19 कनाल और तीन मरला जमीन मेरे पिता मंजीत सिंह और मेरे अंकल शिंगारा सिंह के नाम कर दी थी.'

क्यों दे दी जमीन

भूटा ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपनी पुश्तैनी जमीन क्यों अपने कजिन्स के बच्चों को दी और अपने बच्चों को नहीं दी. उन्होंने कहा- जब वे दशकों पहले मुंबई चले गए थे, तब से हमारा परिवार उनकी जमीन की देखभाल कर रहा है, और हम उसमें खेती करते रहे हैं.' वे अपनी जड़ों और हमें कभी नहीं भूले.'

