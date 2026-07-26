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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Worldwide BO Collection: 'धमाल 4' ने 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड भी

Dhamaal 4 Worldwide BO Collection: 'धमाल 4' ने 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड भी

Dhamaal 4 Worldwide BO Collection: अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में एंट्री भी मार ली है. जानिए कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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Dhamaal 4 Worldwide BO Collection:  अजय देवगन फिल्म 'धमाल 4' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें उनके साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये फिल्म रिलीज के बाद से ही सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म को इंडिया ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि इसने 16 दिनों में वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. चलिए बताते हैं इसका टोटल कलेक्शन.

'धमाल 4' का 16वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म 'धमाल 4' ने 16वें दिन कमाल का प्रदर्शन किया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का 16वें दिन का ग्रॉस कलेक्शन 24.6 करोड़ रहा. इस लिहाज से संडे को ये ओवरसीज में 25 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर जाएगी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड डबल सेंचुरी भी लगा दी है. इसने 202.08 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 150.41 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज

इसी के साथ ही ये अजय देवगन की ग्लोबली 8वीं 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'सिंघम रिटर्न्स' (201 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है, जो कि साल 2014 में आई थी. 'धमाल 4' का अगला टारगेट 'शैतान' (216.18 करोड़) है.

अजय देवगन की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में
1. सिंघम अगेन- 402.26 करोड़
2. तान्हाजी- 364.81 करोड़
3. दृश्यम 2- 339.89 करोड़
4. गोलमाल अगेन- 310.67 करोड़
5. रेड 2- 242.57 करोड़
6. टोटल धमाल- 223.36 करोड़
7. शैतान- 216.18 करोड़
8. धमाल 4- 202.08 करोड़
9. सिंघम रिटर्न्स- 201 करोड़
10. गोलमाल 3- 169.09 करोड़

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'धमाल 4' की स्टोरी और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'धमाल 4' के बारे में बात की जाए तो ये बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' का चौथा सीक्वल है. इसमें 2000 साल पुराने खजाने को पाने की भागमभाग को दिखाया गया है, जिसमें रवि किशन जैसे नए सितारों की एंट्री हुई है. इसमें अजय देवगन के साथ ही रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी और अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगा है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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