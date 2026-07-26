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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाGatta Kusthi 2 BO Collection: 'गट्टा कुश्ती 2' बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें कितना कमाया प्रॉफिट

Gatta Kusthi 2 BO Collection: 'गट्टा कुश्ती 2' बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें कितना कमाया प्रॉफिट

Gatta Kusthi 2 Box Office Collection: तमिल की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' की रिलीज को 23 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. अब इसने एक और रिकॉर्ड बनाया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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Gatta Kusthi 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर छोटे बजट की फिल्में धाकड़ कलेक्शन करती हैं. बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में तमिल की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' ने शानदार बिजनेस कर लिया है. फिल्म रिलीज होते ही छा गई थी. इसमें कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है. अब फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'गट्टा कुश्ती 2' ने 'मामन' का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने के लिए मिला. ऐश्वर्या लक्ष्मी की इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में एंट्री कर चुकी है. फिल्म चौथे हफ्ते भी अच्छी खासी कमाई कर रही है और कोईमोई के अनुसार, इसका नेट कलेक्शन 40 करोड़ के पार हो गया है और फिल्म 'मामन' को इसे पछाड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'गट्टा कुश्ती 2' ने 16 दिनों के बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 40.69 करोड़ हो चुका है. इसने ऐश्वर्या लक्ष्मी की 2025 में आई फिल्म 'मामन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसका लाइफटाइम नेट कलेक्शन 40.20 करोड़ था.

ऐश्वर्या लक्ष्मी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

1. पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1- 266.54 करोड़
2. ठग लाइफ- 48.16 करोड़
3. गट्टा कुश्ती 2- 40.69 करोड़
4. मामन- 40.20 करोड़
5. किंग ऑफ कोठा- 17.54 करोड़
6. गट्टा कुश्ती- 9.9 करोड़
7. कैप्टन- 5.88 करोड़
8. गार्गी- 4.77 करोड़
9. गोडसे- 1.51 करोड़
10. अर्चना 31 नॉट आउट- 19 लाख

गौरतलब है कि 'गट्टा कुश्ती 2' की कमाई में थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज के बाद ब्रेक लग गया है. 'जन नायकन' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. इसने तमिल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की भी छुट्टी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

'गट्टा कुश्ती 2' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

बहरहाल, अगर फिल्म के प्रॉफिट की बात की जाए तो 'गट्टा कुश्ती 2' का नेट कलेक्शन 40.69 करोड़ हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी बजट 27 करोड़ है. इस लिहाज से फिल्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है. फिल्म ने 50.70% प्रॉफिट कमा लिया है.

इसके अलावा अगर फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा तमिल फिल्म है. इसका निर्देशन निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है. फिल्म में ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ ही एक्टर विष्णु विशाल ने लीड रोल प्ले किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Gatta Kusthi 2
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