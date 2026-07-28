असम बाढ़ में फंसी आदिल हुसैन की भांजियां, बोले- हर साल बिगड़ रहे हैं हालात

असम में आई भीषण बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. अब इस बीच बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आदिल हुसैन ने अपना गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है. मूल रूप से असम के रहने वाले आदिल ने राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ की गंभीर समस्या और सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए हैं.

आदिल हुसैन ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आदिल हुसैन ने कहा कि बचपन से हर साल असम में भयानक बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका. उन्होंने सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल लोगों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

असम बाढ़ में फंसा आदिल हुसैन का परिवार

आदिल हुसैन ने बताया कि उनकी बहन की बेटियां (भांजियां) और उनके पति ऊपरी असम के शिवसागर में बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं. उनके घरों में पानी भर चुका है और वो लगातार उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.

बचपन से देख रहा हूं, हालात और बिगड़ते जा रहे हैं...

आदिल हुसैन ने बताया कि वो बचपन से ही असम में हर साल तबाही मचाने वाली इस बाढ़ को देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा खराब हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत गुस्सा, दुख और निराशा महसूस हो रही है. ये कोई नई समस्या नहीं है, हर साल बाढ़ आती है. लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूं, तब से लेकर आज तक कोई भी सरकार इस स्थिति को संभाल नहीं पाई है.'

उन्होंने कहा, 'बिना सही प्लानिंग के शहर बसाए गए, दलदली जमीनों पर फैक्ट्रियां बनाई गईं और बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए. इसी वजह से हर साल बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है. आज तक इसका कोई पक्का हल निकालने की कोशिश नहीं हुई.'

पॉपोन के संपर्क में हैं आदिल हुसैन

आदिल ने खुलासा किया कि उनका अपना परिवार भी इस वक्त बाढ़ की तबाही झेल रहा है. उन्होंने बताया कि उनकी बहन की बेटियां (भांजियां) और उनके पति अपर असम के शिवसागर में रहते हैं, जहां उनके घरों में पानी भर गया है. वो लगातार अपने परिवार तक मदद पहुंचाने का रास्ता तलाश रहे हैं. आदिल ने बताया कि वो असम के मशहूर सिंगर पॉपोन के लगातार संपर्क में हैं, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं.

जब हम चांद पर उपग्रह भेज सकते हैं, तो बाढ़ क्यों नहीं रोक सकते?

सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आदिल हुसैन ने 'फ्लड मैनेजमेंट प्लान' की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर सैटेलाइट भेज रहे हैं. दुनिया के कई देशों ने बाढ़ की समस्या पर काबू पाया है. नीदरलैंड्स ने तो समुद्र से भी जमीन बचा ली. मुझे ये समझ नहीं आता कि एक के बाद एक आने वाली सरकारें एक्सपर्ट कमिटी, इंजीनियरों, लैंडस्केप और सिटी प्लानर्स को एक साथ लाकर इस समस्या का पक्का समाधान क्यों नहीं खोज पातीं?'

बता दें कि आदिल हुसैन सोशल मीडिया के जरिए असम के हालातों को लगातार देश के सामने ला रहे हैं और लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं.

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