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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज

'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा दे दिया है. जेन जी इस जीत का जश्न मना रहे हैं. इसी बीच श्वेता तिवारी ने भी तंज कसा और पंजाब के शिक्षा मंत्री के रिजाइन की बात कही है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया. इसे जेन जी और युवाओं की बड़ी जीत बताया जा रहा है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सेलेब्स भी काफी खुश हैं और इसे सीजेपी के साथ जेन जी की बड़ी जीत बताया है. इसी बीच अब श्वेता तिवारी ने भी एक पोस्ट शेयर की और तंज कसते हुए पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात कही है.

श्वेता तिवारी ने सीजेपी पर कसा तंज

दरअसल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने अभिजीत दीपके का इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहते हैं, 'अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अगर हम सरकार के खिलाफ झुकेंगे नहीं तो अच्छे-अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं.' उनके इसी वीडियो पर श्वेता तिवारी ने अभिजीत दीपके पर तंज कसते हुए सवाल किया है.

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श्वेता तिवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा,'अब पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे हैं? और कॉकरोच जनता पार्टी, तुम वहां कब विरोध प्रदर्शन कर रहे हो?'

श्वेता तिवारी की पोस्ट।

पंजाब के शिक्षा मंत्री से भी उठी इस्तीफे की मांग

गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग उठने लगी है. पंजाब में हाल ही में हुई फार्मेसी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और पिछले कुछ सालों में हुई कई पेपर लीक के मामले में सामने आए. इन सभी मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगा जा रहा है. इस्तीफे की मांग पर हरजोत सिंह ने कहा कि उनके पद छोड़ने से राज्य की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है तो वो आज ही इस्तीफा दे देंगे.

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सरकार पर बना चौतरफा दबाव

गौरतलब है कि छात्र आंदोलन और एकजुटता ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया. छात्र सड़कों पर थे और नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर उनका गुस्सा चरम पर था. ये प्रोटेस्ट केवल सीजेपी और जंतर-मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया था बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में भी फैलने लगा था. चौतरफा दबाव के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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Dharmendra Pradhan Shweta Tiwari
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