सनी की 'बंटवारा 1947' को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, जानें- कौन सा मिला सर्टिफिकेट?

सनी देओल ने साल की शुरुआत में देशभक्ति से भरी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था. अब एक्टर अपनी अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर आ रहे हैं. लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से भी मंज़ूरी मिल गई है. एक्टर ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ये जानकारी दी साथ ही बताया कि फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है?

'बंटवारा 1947' को कौन सा मिला सर्टिफ़िकेट

सनी देओल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर 'बंटवारा 1947' को सीबीएफसी से मिले सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी है. सनी देओल ने लिखा, "हमें खुशी है कि 'बंटवारा 1947' को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है और इसे 'ए' सर्टिफ़िकेट मिला है. यह फिल्म इंसानियत और प्यार के बारे में है. इसे 14 अगस्त, यानी पार्टिशन डे से सिनेमाघरों में देखें."





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'बंटवारा 1947' की कास्ट

सनी देओल के अलावा, इस फ़िल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी हैं. यह फ़िल्म प्रीति जिंटा की पांच साल से ज्यादा समय के बाद एक्टिंग में वापसी है. इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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'बंटवारा 1947' के बारे में

'बंटवारा 1947' एक मुहाजिर परिवार की कहानी है जो विभाजन के बाद लाहौर जाता है और एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है. मशहूर नाटककार असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित यह कहानी एक बुज़ुर्ग हिंदू महिला पर फोकस्ड है जो घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसके व मुहाजिर परिवार के बीच पैदा होने वाले तनाव को दिखाती है.

यह फ़िल्म दो परिवारों के बीच के रिश्ते को दिखाती है और साथ ही इंसानी इतिहास के सबसे काले चैप्टर्स में से एक के बीच उम्मीद की किरण भी तलाशती है. यह प्रोजेक्ट सनी देओल, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर आमिर खान के बीच पहला कोलैबोरेशन है. आमिर ने एक बयान में कहा, "यह धरमजी की पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी, और मुझे बहुत खुशी है कि वे यह फिल्म देख पाए."

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