'मां-बाप की कमाई खाती हैं, शराब पीती हैं...' यंग हिंदू गर्ल्स पर कंगना रनौत का विवादित बयान

'गटर छाप' लड़कियां, शराब पीती हैं, मां-बाप की कमाई खाती हैं', यंग हिंदू गर्ल्स पर कंगना रनौत का विवादित बयान
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नई जनरेशन की महिलाओं पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने नई पीढ़ी की महिलाओं को गटर छाप, मां-बाप की कमाई पर पलने वाली और भ्रष्ट तक कह दिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं. हाल ही में हुए सीजेपी विरोध प्रदर्शन पर भी एक्ट्रेस ने प्रदर्शनकारियों और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था. वहीं अब उन्होंने अपने एक सोशल पोस्ट से बवाल मचा दिया है. इसमें उन्होंने नई जनरेशन की महिलाओं के लिए काफी भला बुरा कहा है. उन्होंने आज की पीढ़ी की महिअलों को गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों से संबंध रखने वाली तक कह दिया.
जो महिलाएं आज़ाद होती हैं, वो बागी फ़ैसले लेती हैं
कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि वो उन महिलाओं की नकल करना चाहती हैं जो आज़ाद करियर वाली है. आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं. वे अपने पैरेंट्स या फैमिली की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें ऐसा अपने दम पर करना ही पड़ता है.'
मैं उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहती हूं
आगे कंगना ने इस तरह की महिलाओं को 'जेनरेशन गटर' कहा. उन्होंने आगे लिखा, 'मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं जो तथाकथित पश्चिमीकृत इंडियन महिलाओं की एक नई जनरेशन है. न ये पढ़ाई में अच्छी होती है, न ही खूबसूरत होती है और न ही इनकी मानसिकता अच्छी है. ये इतनी भ्रष्ट मानसिका की होती है कि एक अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती. इनके पास समाज को देने के लिए भी कुछ नहीं होता है. लेकिन, फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतन्त्रता का दिखावा गर्व से करती हैं.'
बेशर्मी से अपने माता-पिता की कमाई पर पलती हैं
कंगना यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने इसके आगे महिलाओं पर और ज्यादा निशाना साधते हुए लिखा, 'ये आजाद हुए बिना ही लगातार आजाद जीवन के लिए संघर्ष करती रहती हैं और अपने पैरेंट्स की कमाई पर पलती रहती हैं. आजाद जिंदगी को कमाना पड़ता है. आप बिगड़ी हुई सोच वाले गटर छाप इंसान है अगर आप बिना जिम्मेदारियों के आजाद जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं तो.'
कंगना पर भड़के लोग
कंगना की इस पोस्ट पर लोग भड़क गए हैं. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि लोग इससे सहमत होंगे.' एक ने लिखा, 'जो उसने खुद पहले की है, अब उन चीजों के लिए वो दूसरों को शर्मिंदा करेगी.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'वो उन चीजों को शायद भूल चुकी है जो उसने खुद यहां तक पहुंचने के लिए की है.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'उसका दिमाग़ खराब हो गया है और कुछ नहीं.'
एनसीपी नेता रोहित पवार ने दिया कंगना रनौत को चैलेंज
कंगन रनौत के इस बयान पर एनसीपी (शारद पवार गुट) के नेता रोहित पवार भड़क गए और उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कंगना को चैलेंज देते हुए कहा, 'जब वो महाराष्ट्र आएगी तो उन्हें बताया जाएगा कि उनका स्वागत कैसे करें? अब वो सांसद है. संसद में गई है. महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी. वो युवा पीढ़ी की महिलाओं के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकती है. इनको ऊपर से ऐसा ही बोलने के लिए कहा गया होगा. ये बयान गलत है.'