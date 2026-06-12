'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Dhamaal 4 Trailer X Review: कॉमेडी ड्रामा की हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन इसके पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने दर्शकों और फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है लोग इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. इसकी तुलना अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से कर रहे हैं. चलिए बताते हैं क्या कह रहे लोग.

'धमाल 4' का ट्रेलर देख क्या बोल रहे लोग?

अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर कमाल का है, जिसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने के लिए मिल रहा है. इसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस तो मानो क्रेजी हो गए हैं. फिल्म की रिलीज को लेकर उनकी एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ गई है.

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'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...'

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रहे हैं. ऐसे में अब एक यूजर ने लिखा, 'ये वेलकम टू द जंगल से ज्यादा मजेदार है.' इसके साथ ही कइयों ने तो फिल्म के डायलॉग की भी जमकर तारीफ की. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'गजब भाई अब तो थिएटर जाना पड़ेगा.'

इसके साथ ही कुछ लोगों को तो बचपन की याद आ गई जब पहली बार आदि और मानव की जोड़ी दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आई थी. एक यूजर ने लिखा, 'भाई ये फिल्म नहीं, हमारा बचपन है, आदि मानव की जोड़ी. अनलिमिटेड लाइक्स.' दूसरे ने लिखा, 'भाई जब ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी. वाह जबरदस्त ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर.' इसी तरह से लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

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'धमाल 4' में क्या है खास?

बहरहाल, 'धमाल 4' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो 2019 के बाद फिल्म की चौथी किस्त सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. फिल्म के ट्रेलर में काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है. इसमें खजाने की खोज में कॉमेडी के साथ ही हॉरर और भोजपुरी का तड़का लगता है. इसके साथ ही इसमें नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है, जिसमें रवि किशन, संजना शेख और ईशा गुप्ता जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं.

कब रिलीज होगी 'धमाल 4'?

इसके साथ ही फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो ये जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसे 10 जुलाई, 2026 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म का निर्देशन इंदर कुमार ने किया है.