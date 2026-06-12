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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Trailer: 'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Dhamaal 4 Trailer: 'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Dhamaal 4 Trailer X Review: आदि-मानव की जोड़ी फिर से पर्दे पर वापसी कर रही है. फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए हैं. चलिए बताते हैं क्या बोल रहे लोग.

By : राहुल यादव | Updated at : 12 Jun 2026 08:37 PM (IST)
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Dhamaal 4 Trailer X Review: कॉमेडी ड्रामा की हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन इसके पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने दर्शकों और फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है लोग इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. इसकी तुलना अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से कर रहे हैं. चलिए बताते हैं क्या कह रहे लोग.

'धमाल 4' का ट्रेलर देख क्या बोल रहे लोग?

अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर कमाल का है, जिसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने के लिए मिल रहा है. इसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस तो मानो क्रेजी हो गए हैं. फिल्म की रिलीज को लेकर उनकी एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ गई है. 

यह भी पढ़ें: 'जितना छूना था छू लिया...', जब रीना रॉय ने शत्रुघन सिन्हा संग काम करने से किया था इनकार, भड़क गए थे एक्टर

'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...'

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रहे हैं. ऐसे में अब एक यूजर ने लिखा, 'ये वेलकम टू द जंगल से ज्यादा मजेदार है.' इसके साथ ही कइयों ने तो फिल्म के डायलॉग की भी जमकर तारीफ की. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'गजब भाई अब तो थिएटर जाना पड़ेगा.'

इसके साथ ही कुछ लोगों को तो बचपन की याद आ गई जब पहली बार आदि और मानव की जोड़ी दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आई थी. एक यूजर ने लिखा, 'भाई ये फिल्म नहीं, हमारा बचपन है, आदि मानव की जोड़ी. अनलिमिटेड लाइक्स.' दूसरे ने लिखा, 'भाई जब ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी. वाह जबरदस्त ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर.' इसी तरह से लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएँगे, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म लोडिंग… 

'धमाल 4' में क्या है खास?

बहरहाल, 'धमाल 4' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो 2019 के बाद फिल्म की चौथी किस्त सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. फिल्म के ट्रेलर में काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है. इसमें खजाने की खोज में कॉमेडी के साथ ही हॉरर और भोजपुरी का तड़का लगता है. इसके साथ ही इसमें नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है, जिसमें रवि किशन, संजना शेख और ईशा गुप्ता जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं.

कब रिलीज होगी 'धमाल 4'?

इसके साथ ही फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो ये जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसे 10 जुलाई, 2026 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म का निर्देशन इंदर कुमार ने किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:19 PM (IST)
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