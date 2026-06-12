'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म लोडिंग…

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Trailer: 'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म लोडिंग…

Dhamaal 4 Trailer: 'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म लोडिंग…

Dhamaal 4 Trailer Released: अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी तुलना लोग 'वेलकम टू द जंगल' से कर रहे हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 12 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

Dhamaal 4 Trailer Released: अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी तुलना लोग 'वेलकम टू द जंगल' से कर रहे हैं.

अपडेट जारी है.

 

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhamaal 4 Trailer: 'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म लोडिंग…
'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म लोडिंग…
बॉलीवुड
Friday Box Office Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 6 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 6 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा
'काला हिरन' फिल्म मामला: सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गधों के ऊपर टिकी पाकिस्तान की इकोनॉमी, जानें अब शहबाज सरकार उठाने जा रही कौन सा बड़ा कदम
गधों के ऊपर टिकी पाकिस्तान की इकोनॉमी, जानें अब शहबाज सरकार उठाने जा रही कौन सा बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
केन विलियमसन ने कर दी विराट कोहली जैसी गलती! टेस्ट क्रिकेट के बड़े मुकाम के करीब लिया संन्यास
केन विलियमसन ने कर दी विराट कोहली जैसी गलती! टेस्ट क्रिकेट के बड़े मुकाम के करीब लिया संन्यास
बिजनेस
Explained: मस्क के एक ट्रिलियन डॉलर, गिनेंगे तो लगेंगे 31,700 साल, 60 साल तक दुनिया खाएगी भरपेट खाना, भारतीयों को मिलेंगे 60000
एलन मस्क के एक ट्रिलियन डॉलर से क्या-क्या मुमकिन? 31,700 साल में गिनती और हर भारतीय को 60 हजार रुपए
इंडिया
Exclusive: बागी शताब्दी ने टीएमसी टूट के लिए फोड़ा अभिषेक पर ठीकरा, बताया- ममता ने क्यों नहीं…
Exclusive: बागी शताब्दी ने टीएमसी टूट के लिए फोड़ा अभिषेक पर ठीकरा, बताया- ममता ने क्यों नहीं…
इंडिया
ओमान तट पर US की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर अटैक, भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया समन
ओमान तट पर US की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर अटैक, भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया समन
इंडिया
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget