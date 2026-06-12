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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा

'काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा

Kala Hiran Row: सलमान खान ने 'काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसके बाद हाई कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस जारी किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 12 Jun 2026 06:14 PM (IST)
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फिल्म 'काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी' के ऐलान के बाद से ही विवादों में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने आपत्ति जताई और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसी याचिका पर शुक्रवार यानि आज 12 जून, 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सलमान खान के वकील ने दी दलील

सलमान खान के वकील निजाम पाशा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी. उन्होंने फिल्म 'काला हिरण' को लेकर कहा, '29 मई को प्रस्तावित फिल्म के निर्माताओं ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति को सलमान खान जैसा दिखाया गया है और उसका पहनावा भी सलमान खान की छवि से मिलता-जुलता है.'

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वकील अपनी दलील में आगे कहते हैं, 'इस मामले से जुड़े कुल चार एफआईआर में से तीन में सलमान खान बरी हो चुके हैं. इसके बावजूद उनकी पहचान और छवि का इस्तेमाल कर फिल्म बनाई जा रही है, जो उनके पर्सनैलिटी अधिकारों का उल्लंघन है.'

'काला हिरण' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की

सलमान खान के वकील ने आगे फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की और कहा, 'मीडिया में रोजाना सलमान खान का नाम इस मामले से जोड़कर दिखाया जा रहा है. इसलिए उनकी मांग है कि अदालत फिल्म की रिलीज और उसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने का आदेश दे. आज सुबह ही फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है.'

सलमान के वकील फिल्म की रिलीज को लेकर कहते हैं, 'अभी इसकी रिलीज की कोई तारीख तय नहीं हुई है. हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाया जाए.'


काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा

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हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर्स को भेजा नोटिस

सलमान खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'पहले विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करना जरूरी है. यानी बिना उनकी बात सुने अभी कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.'


काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा

सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी और अन्य को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है.

साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जून तय की गई है.

Published at : 12 Jun 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court SALMAN KHAN Kala Hiran
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