बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा

बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खुलासा हो चुका है. हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर के मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पोल खोली है. तान्या ने खुलासा किया है कि इस एक्टर की वाइफ ने उनकी जासूसी करवाई थी जिसमें खुलासा हुआ कि उनके कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स हैं. डिटेक्टिव ने दावा किया कि एक्टर के बच्चों को भी उनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया था.

सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में तान्या पुरी ने कहा- 'मैं एक ऐसे कपल की बात कर रही हूं जो ज्यादा उम्र का नहीं है और उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में शादी की थी. उनके रिश्ते में पति खुलेआम धोखा देता है और कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ संबंध रखता है. उसने 2-3 फिल्में की हैं, जिनमें यंग एक्ट्रेसेस के साथ उसके संबंध होने के कई मामले सामने आए हैं.'

'उन्होंने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं'

तान्या पुरी ने आगे एक्टर को लेकर बताया- 'उनकी पत्नी को भी इस बारे में पता है और उनके बच्चों को भी मालूम है. उनके दो बड़े बच्चे इंडस्ट्री में हैं. बच्चों को अच्छी तरह पता है कि उनके पिता क्या करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो एक परफेक्ट कपल हैं. उनकी बीवी बहुत पढ़ी-लिखी हैं, पति देसी मुंडा हैं और कैमरे के सामने वो एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं.'

एक्टर ने खुद कबूल किए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स

तान्या आगे बताती हैं- 'उनकी वाइफ ने ही उन्हें बता दिया कि हमने एक डिटेक्टिव रखा था और हमें ये सब पता चला है. तो उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट किया लेकिन उनके बिहेवियर पैटर्न्स में बहुत टाइम से दिख रहा था कि वो इन्वॉल्वड हैं. अचानकर आप बहुत जगह ट्रैवल करने लग गए, आपके फिल्म शेड्यूल्ड जहां है भी नहीं और आप जा रहे हैं. यंग एक्ट्रेसेस जिन्हें काम चाहिए होता है तो उनके साथ उनसे अफेयर्स थे.'

सब जानकर भी माफ करती रही बीवी तान्या मे बॉलीवुड एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर उनकी बीवी का रिएक्शन भी बताया. उन्होंने कहा- 'उनके लिए फिजिकल इंटिमेसी किसी और के साथ होना चीटिंग थी ही नहीं. इसीलिए वो उन्हें माफ करती रहीं. लेकिन शायद उनके सब्र का बाण टूट गया एक दिन. क्योंकि बच्चे इनवॉल्व हो गए और जब बच्चे इनवॉल्व हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत शर्मनाक हो गया होगा या उनको ये लगा होगा कि अब बच्चे इनवॉल्व हो रहे हैं ये हद से ज्यादा हो रहा है.'