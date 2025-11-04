हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा

बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा

Bollywood Actor's Extra Marital Affairs: डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एक बॉलीवुड एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि एक्टर ने खुद अपनी बीवी के सामने सच कबूल किया था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खुलासा हो चुका है. हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर के मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पोल खोली है. तान्या ने खुलासा किया है कि इस एक्टर की वाइफ ने उनकी जासूसी करवाई थी जिसमें खुलासा हुआ कि उनके कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स हैं. डिटेक्टिव ने दावा किया कि एक्टर के बच्चों को भी उनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया था.

सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में तान्या पुरी ने कहा- 'मैं एक ऐसे कपल की बात कर रही हूं जो ज्यादा उम्र का नहीं है और उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में शादी की थी. उनके रिश्ते में पति खुलेआम धोखा देता है और कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ संबंध रखता है. उसने 2-3 फिल्में की हैं, जिनमें यंग एक्ट्रेसेस के साथ उसके संबंध होने के कई मामले सामने आए हैं.'

'उन्होंने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं'
तान्या पुरी ने आगे एक्टर को लेकर बताया- 'उनकी पत्नी को भी इस बारे में पता है और उनके बच्चों को भी मालूम है. उनके दो बड़े बच्चे इंडस्ट्री में हैं. बच्चों को अच्छी तरह पता है कि उनके पिता क्या करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो एक परफेक्ट कपल हैं. उनकी बीवी बहुत पढ़ी-लिखी हैं, पति देसी मुंडा हैं और कैमरे के सामने वो एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं.'

एक्टर ने खुद कबूल किए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
तान्या आगे बताती हैं- 'उनकी वाइफ ने ही उन्हें बता दिया कि हमने एक डिटेक्टिव रखा था और हमें ये सब पता चला है. तो उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट किया लेकिन उनके बिहेवियर पैटर्न्स में बहुत टाइम से दिख रहा था कि वो इन्वॉल्वड हैं. अचानकर आप बहुत जगह ट्रैवल करने लग गए, आपके फिल्म शेड्यूल्ड जहां है भी नहीं और आप जा रहे हैं. यंग एक्ट्रेसेस जिन्हें काम चाहिए होता है तो उनके साथ उनसे अफेयर्स थे.'

सब जानकर भी माफ करती रही बीवी
तान्या मे बॉलीवुड एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर उनकी बीवी का रिएक्शन भी बताया. उन्होंने कहा- 'उनके लिए फिजिकल इंटिमेसी किसी और के साथ होना चीटिंग थी ही नहीं. इसीलिए वो उन्हें माफ करती रहीं. लेकिन शायद उनके सब्र का बाण टूट गया एक दिन. क्योंकि बच्चे इनवॉल्व हो गए और जब बच्चे इनवॉल्व हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत शर्मनाक हो गया होगा या उनको ये लगा होगा कि अब बच्चे इनवॉल्व हो रहे हैं ये हद से ज्यादा हो रहा है.'
 
डिटेक्टिव आगे बताती हैं कि जब एक्टर की वाइफ ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने वादा किया कि वो ये सब छोड़ देंगे. अब उन्होंने छोड़ा या नहीं इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 04 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Bollywood News Extra Marital Affair Private Detective Tanya Puri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
'यंग एक्ट्रेसेस संग संबंध बनाए', बॉलीवुड एक्टर चला रहे थे कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिटेक्टिव का खुलासा
शादीशुदा बॉलीवुड एक्टर का कई यंग एक्ट्रेसेस संग था अफेयर, डिटेक्टिव का खुलासा
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget