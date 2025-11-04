प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस वन नाइट स्टैंड से पैसे कमाती हैं. तान्या ने बताया कि ये एक्ट्रेस अलग-अलग देशों में रिबन काटने जाती हैं और होटलों में लोगों से मुलाकात करती हैं. डिटेक्टिव ने दावा किया कि एक्ट्रेस घंटे और रात के हिसाब से क्लाइंट से पैसे चार्ज करती हैं. उनके पार्टनर को भी उनके इस काले सच के बारे में पता है.

सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में तान्या पुरी ने कहा- 'एक एक्ट्रेस हैं जो कि कुछ टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और बीच में वो ज्यादा काम नहीं कर रही थी. लेकिन उनकी अच्छी, रेप्यूटेड इमेज है और वो किसी के साथ इनवॉल्वड भी हैं और वो सिर्फ दिखावे के लिए इन्वॉल्वड हैं. पीठ पीछे असल में वो लोगों से मिलती हैं होटल्स में, वो एक एस्कॉर्ट का काम कर रही हैं.'

'कई लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं...'

तान्या पुरी ने एक्ट्रेस को लेकर आगे कहा- 'वो लोगों से मिलती हैं, वो लोगों से पैसे लेती हैं अपीयरेंस के लिए. लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ और चल रहा है. जो उनके पार्टनर है वो हमारे पास आए थे वो केस लेकर और उन्होंने कहा था कि मुझे डाउट है कि वो मुझे चीट कर रही है. अब वो किसी के साथ इनवॉल्वड हैं.' डिटेक्टिव ने बताया- 'जब हमने एक्चुअली में उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर करनी शुरू की तो पता चला कि वो सिर्फ एक इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं है. वो कई लोगों के साथ, अलग-अलग देशों में स्पेशल अपीरियंसेस देती हैं. वो जाती हैं और वो लोगों से मिलती हैं और उसके पैसे चार्ज करती हैं. क्योंकि वो फैंसी लाइफ चाहती हैं. तो वो पर्दे पर कुछ और पीछे कुछ और है.'

'पैसों के बदले फिजिकल प्लेजर देती हैं'

तान्या एक्ट्रेस के बारे में आगे कहती हैं- 'मेरा मतलब है कि वो लोगों को पैसों के बदले फिजिकल प्लेजर देती हैं. वो पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं. जब उनकी टीम या आगे कॉन्ट्रैक्ट भेजती है लोगों को तो उसमें वो यह लिख के भेजती है कि वो स्पेशल अपीयरेंस है. आप उनके साथ बात करने के पैसे देते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ बातें नहीं होती.' इस सवाल पर कि क्या सच जानने के बाद एक्ट्रेस के पार्टनर ने अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, तान्या पुरी ने कहा- 'नहीं वो कॉल ऑफ करना ही नहीं चाहते थे रिलेशनशिप. वो सिर्फ अपने दिमाग की शांति के लिए जानना चाहते थे कि चल क्या रहा है ताकि बंद दरवाजे के पीछे उनके साथ बात कर सके और बता सके मुझे पता है तुम क्या कर रही हो. तो बचकर रहो.'

तान्या कपल के बारे में बताती हैं- उन्होंने वो रिलेशनशिप तोड़ा नहीं. बल्कि 90% लोग जो हमारे पास आते हैं वो रिलेशनशिप तोड़ते नहीं हैं. क्योंकि वो पैसा उनकी जिंदगी के लिए मददगार रहता है. उनके बिजनेसे में हेल्प करता है. वो एक जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं साथ में. उस बिजनेस को फंड करने में ये पैसा हेल्प करता है.'

'महीने में 10 लोगों से मिलती हैं...'

एक्ट्रेस के बारे में तान्या ने आगे कहा- 'वो शादीशुदा नहीं हैं. वो एक दूसरे के साथ ही इनवॉल्वड थे. तान्या आगे बताती हैं कि वो महीने में 10 लोगों से मिलती हैं. वन नाइट स्टैंड के लिए चार्ज को लेकर बताते हुए तान्या ने कहा- पैसे बहुत अलग-अलग होते हैं, 10 लाख एक रात के, 5 लाख एक रात के, 20 लाख एक रात के. डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए? आपका पॉकेट क्या अलाव करता है.'

तान्या पुरी ने आगे एक्ट्रेस के बारे में हिंट देते हुए कहा-ये एक जामा माना चेहरा है जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स करती हैं, रिबन कटिंग करती हैं, अपीयरेंसेस करती हैं.