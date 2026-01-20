दीपिका-रणवीर की नन्ही परी को मिला खास सरप्राइज, इलक देख दिल हो जाएगा खुश
Deepika Padukone Post: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की नन्ही परी दुआ को एक खास सरप्राइज मिला है, जिसकी झलक एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनकी इस पोस्ट को खूब प्यार मिल रहा है.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर, यानी पैरेंटहुड को खुलकर जी रहे हैं. सितंबर 2024 में बेटी दुआ के आने के बाद से ही कपल की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. फैंस भी नन्ही दुआ की एक झलक पाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं.
इसी बीच दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खास तस्वीर शेयर की, जिसमें दुआ के लिए मिला एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट नजर आ रहा है. यह तोहफा जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही इमोशन्स से भी भरा है. दीपिका का यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
दीपिका पादुकोण ने जो फोटो शेयर की है, उसमें उनकी बेटी दुआ के नाम का एक बेहद प्यारा और खास कस्टमाइज्ड गिफ्ट नजर आ रहा है. तस्वीर में दुआ का नाम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ दिखता है, जो तुरंत ध्यान खींच लेता है. इसके साथ सॉफ्ट और एलिगेंट सजावट गिफ्ट को और भी खास बना रही है.
वहीं इस तस्वीर में उनके हाथ में एक लेटर भी दिख रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और बेबी दुआ का नाम है. जैसे ही दीपिका ने यह इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, फैंस ने इसके स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर दिए. एक्स और इंस्टाग्राम के फैन पेजेस पर यह तस्वीर छाई हुई है. लोग दुआ के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेज रहे हैं.
क्या है दुआ के नाम का मतलब?
आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी का नाम ‘दुआ’ रखा है. इसका मतलब होता है ‘प्रेयर’. दीपिका ने पहले भी बताया था कि उनकी बेटी उनकी हर प्रार्थना का जवाब है, इसलिए उन्होंने यह नाम चुना. कस्टमाइज्ड गिफ्ट पर ये नाम चमकता हुआ बेहद प्यारा लग रहा है. दीपिका इन दिनों अपना पूरा समय बेटी की देखभाल में बिता रही हैं. उनके सोशल मीडिया पर अब अक्सर बच्चों की परवरिश, नींद और छोटे बच्चों की चीजों से जुड़ी पोस्ट नजर आती हैं. फैंस को दीपिका का यह ‘मम्मी अवतार’ बहुत ही रिलेटेबल और प्यारा लग रहा है.
