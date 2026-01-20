नेहा कक्कड़ ने तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'राई का पहाड़ कैसे बनाया...'

सिंगर नेहा कक्कड़ सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके काम और रिलेशनशिप से ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट की थी. जिसके बाद से उनका तलाक की अफवाहें उड़ने लगी थी. नेहा के पोस्ट के बाद लोग सवाल पूछ रहे थे क्या वो रोहनप्रीत से भी तलाक ले रही हैं. नेहा ने अब पोस्ट शेयर करके तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि इन सभी में उनके पति और फैमिली को बीच में नहीं लेकर आएं.

सोमवार को नेहा ने जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम से दूर होने के बारे में पोस्ट किए, साथ ही पैपराजी से रिक्वेस्ट की कि वे उनकी फोटोज न लें. उन्होंने कुछ ही मिनटों में ये नोट्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज से डिलीट कर दिए. हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद हलचल मच गई थी कि उनकी शादीशुदा लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

नेहा ने तोड़ी चुप्पी

नेहा ने बाद में एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करके सब साफ कर दिया है. उन्होंने लिखा- 'दोस्तों, प्लीज मेरे मासूम पति या मेरे प्यारे परिवार को इस सब में मत घसीटो! वे सबसे अच्छे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं, वो उनके सपोर्ट की वजह से ही हूं. मैं कुछ दूसरे लोगों और सिस्टम से नाराज हूं. मुझे उम्मीद है कि आप ये समझेंगे और मेरे पति और मेरे परिवार को इन सब से दूर रखेंगे और हां, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि मीडिया वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है. सबक सीख लिया.'





नेहा ने आगे लिखा- अब से मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करने वाली भाईसाहब!!!! बेचारी इमोशनल नेहू इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है! सॉरी और थैंक यू मेरे NeHearts. चिंता मत करो, मैं जल्द ही धमाके के साथ वापस आऊंगी! बहुत सारा प्यार.

