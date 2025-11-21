हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' सिर्फ इतना कमा लेगी तो बजट निकल आएगा पूरा, लेकिन 'मस्ती 4' रोक रही रास्ता

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 8: अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर आज 8वें दिन के लिए बिजनेस कर रही है. यहां जानिए नई फिल्मों के सामने फिल्म कितना कमा पा रही.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को रिलीज हुई तो ये तय था कि फिल्म के पास बिना किसी कंपटीशन के कमाई करने का मौका सिर्फ 7 दिनों का है. ऐसा इसलिए क्योंकि 21 नवंबर को दो फिल्में '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' आने वाली थीं और वो आज थिएटर्स में आ भी चुकी हैं.

ऐसे में फिल्म के सामने न सिर्फ ये दो फिल्में तगड़ी कंपटीटर बनकर उभरी हैं बल्कि उन्होंने इस फिल्म के दर्शकों को बांटना भी शुरू कर दिया. इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्में अजय देवगन की फिल्म से ज्यादा कमाई कर रही हैं.

अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई है तो जान लेते हैं कि इतने तगड़े कंपटीशन के बीच फिल्म को टोटल बजट रिकवर करने के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

2019 की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के सेकेंड पार्ट ने सैक्निल्क के मुताबिक एक हफ्ते में 51.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. तो वहीं आज यानी 8वें दिन 5:05 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 68 लाख हो चुका है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 51.93 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'दे दे प्यार दे 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक 100 करोड़ का बजट है फिल्म का और सैक्निल्क के मुताबिक 7 दिनों में 78 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई हो चुकी है. अब अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन में आज का डेटा जोड़ दें तो फिल्म अपने बजट का करीब 80 प्रतिशत निकाल चुकी है.

यानी सिर्फ 20 करोड़ और कमाते ही फिल्म अपना बजट निकाल लेगी. आने वाले दिनों में अगर '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' का कलेक्शन घटता है तो हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में अजय देवगन की फिल्म इसका फायदा उठाते हुए अपना बजट निकाल ले.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

फिल्म को 'प्यार का पंचनामा' फेम लव रंजन ने लिखा है और अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म कमाल के कई एक्टर्स को एक साथ लेकर आई है जैसे अजय देवगन के साथ जावेद जाफरी और आर माधवन. रकुल प्रीत और मीजान जाफरी भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं.

सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. 
Read
Published at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
