विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की तिकड़ी फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती' कराने आ चुकी है. तीनों की इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी का अपना दर्शक वर्ग है जो पिछले 21 सालों से इस फिल्म के हर पार्ट के इंतजार में रहता है.

साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आया है और ओपनिंग डे पर ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है. थिएटर्स में पहले से मौजूद और साथ में रिलीज हुई सभी फिल्मों पर ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म भारी पड़ती दिख रही है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 5:05 बजे तक 1.16 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. फाइनल डेटा आने के बाद स्टोरी को अपडेट किया जाएगा.

'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे

इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही एक नहीं बल्कि कई कमाल कर दिए हैं. इनके बारे में आप नीचे देख सकते हैं.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही साथ में रिलीज हुई सभी हॉलीवुड फिल्मों को शुरुआती कलेक्शन में पीछे कर दिया है. 'विकेड फॉर गुड' और 'सीसू रोड टू रिवेंज' अभी तक 10 लाख का कलेक्शन भी नहीं पार कर पाई हैं.

इसके अलावा, फिल्म ने साथ में रिलीज हुई '120 बहादुर' को भी शुरुआती कलेक्शन में काफी पीछे छोड़ दिया है. फरहान की फिल्म अभी 77 लाख के आसपास ही कमाई कर पाई है.

'दे दे प्यार दे 2' को भले ही एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ये फिल्म फरहान की फिल्म से टक्कर ले रही है. हालांकि, 'मस्ती 4' के सामने इसकी आज की कमाई आधी ही है.

'मस्ती 4' बनी फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

इस फ्रेंचाइजी में अब तक आ चुकी 4 फिल्मों में से ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'मस्ती 4' अपनी ही फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनने वाली है. फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों का ओपनिंड डे कलेक्शन आप सैक्निल्च के मुताबिक नीचे देख सकते हैं.

मस्ती (2004)- 1.80 करोड़

ग्रैंड मस्ती (2013)- 12.50 करोड़

ग्रेट ग्रैंड मस्ती- 2.65 करोड़

मस्ती 4- 1 करोड़

View this post on Instagram A post shared by Riteish Deshmukh (@riteishd)

'मस्ती 4' के बारे में

इस फिल्म का डायरेक्शन मिलाप जावेरी ने किया है. फिल्म में आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं. उनके अलावा, नरगिस फाखरी, एलनाज, रूही सिंह और श्रेया शर्मा भी अहम रोल में हैं.