हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMastiii 4 Box Office Day 1: 'मस्ती 4' ने ओपनिंग डे पर किए 4 कमाल, लोगों को इतनी पसंद आई कि हो रही भरपूर कमाई

Mastiii 4 Box Office Day 1: 'मस्ती 4' ने ओपनिंग डे पर किए 4 कमाल, लोगों को इतनी पसंद आई कि हो रही भरपूर कमाई

Mastiii 4 Box Office Collection Day 1: 'मस्ती 4' ने ओपनिंग डे पर आते ही कई कमाल कर डाले हैं. आफताब, रितेश और विवेक ओबेरॉय की फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल शुरू कर दिया है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की तिकड़ी फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती' कराने आ चुकी है. तीनों की इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी का अपना दर्शक वर्ग है जो पिछले 21 सालों से इस फिल्म के हर पार्ट के इंतजार में रहता है.

साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आया है और ओपनिंग डे पर ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है. थिएटर्स में पहले से मौजूद और साथ में रिलीज हुई सभी फिल्मों पर ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म भारी पड़ती दिख रही है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 5:05 बजे तक 1.16 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. फाइनल डेटा आने के बाद स्टोरी को अपडेट किया जाएगा.

'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे

इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही एक नहीं बल्कि कई कमाल कर दिए हैं. इनके बारे में आप नीचे देख सकते हैं.

  • फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही साथ में रिलीज हुई सभी हॉलीवुड फिल्मों को शुरुआती कलेक्शन में पीछे कर दिया है. 'विकेड फॉर गुड' और 'सीसू रोड टू रिवेंज' अभी तक 10 लाख का कलेक्शन भी नहीं पार कर पाई हैं.
  • इसके अलावा, फिल्म ने साथ में रिलीज हुई '120 बहादुर' को भी शुरुआती कलेक्शन में काफी पीछे छोड़ दिया है. फरहान की फिल्म अभी 77 लाख के आसपास ही कमाई कर पाई है.
  • 'दे दे प्यार दे 2' को भले ही एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ये फिल्म फरहान की फिल्म से टक्कर ले रही है. हालांकि, 'मस्ती 4' के सामने इसकी आज की कमाई आधी ही है.

'मस्ती 4' बनी फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

इस फ्रेंचाइजी में अब तक आ चुकी 4 फिल्मों में से ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'मस्ती 4' अपनी ही फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनने वाली है. फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों का ओपनिंड डे कलेक्शन आप सैक्निल्च के मुताबिक नीचे देख सकते हैं.

  • मस्ती (2004)- 1.80 करोड़
  • ग्रैंड मस्ती (2013)- 12.50 करोड़
  • ग्रेट ग्रैंड मस्ती- 2.65 करोड़
  • मस्ती 4- 1 करोड़
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riteish Deshmukh (@riteishd)

'मस्ती 4' के बारे में

इस फिल्म का डायरेक्शन मिलाप जावेरी ने किया है. फिल्म में आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं. उनके अलावा, नरगिस फाखरी, एलनाज, रूही सिंह और श्रेया शर्मा भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 21 Nov 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi Box Office BOX OFFICE COLLECTION Mastiii 4 Mastiii 4 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
राजस्थान
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Tejas Fighter Crashes At Dubai Air Show: दुर्घटनाग्रस्त विमान की भयानक तस्वीरें आईं सामने, देखिए |
Mercedes 2025 AMG CLE 53 AMG India review | Auto Live
Tejas Fighter Crashes At Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस दुर्घटना, एक्सपर्ट्स से जानिए वजह
Citroen Aircross X 2025 Walkaround | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
राजस्थान
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget