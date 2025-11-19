बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. 'दे दे प्यार दे 2' को बड़े पर्दे पर आए अब 6 दिन हो गए हैं और 6 दिनों में फिल्म ने अपने बजट का एक-तिहाई हिस्सा निकाल लिया है. वहीं 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेकर 'दे दे प्यार दे 2' ने अजय देवगन की 17 साल पुरानी हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

फिल्म ने दूसरे दिन 13.77 करोड़ और तीसरे दिन 15.21 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया.

'दे दे प्यार दे 2' ने चौथे दिन भी 4.77 करोड़ और पांचवें दिन 5.94 करोड़ रुपए कमाए थे.

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों में 'दे दे प्यार दे 2' अभी तक (रात 8 बजे तक) 2.26 करोड़ रुपए कमा चुकी है.

अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 51.40 करोड़ रुपए हो गया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने 'गोलमाल रिटर्न्स' का रिकॉर्ड तोड़ा

'दे दे प्यार दे 2' ने 6 दिनों की कमाई के साथ अजय देवगन की हिट फिल्म 'गोलमाल रिटर्न्स' (2008) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 17 साल पहले रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 51.15 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब 'दे दे प्यार दे 2' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक-तिहाई बजट

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. इसी के साथ फिल्म ने बजट का एक-तिहाई हिस्सा भी वसूल कर लिया है.

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा मीजान जाफरी, आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी और इशिता दत्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं.