Diesel OTT Release Date: फिल्म 'डीजल' थिएटर रिलीज के एक महीने बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. हरीश कल्याण स्टारर ये फिल्म तमिल और तेलुगु भाषा में ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Nov 2025 06:17 PM (IST)
हरीश कल्याण की एक्शन से भरपूर फिल्म 'डीजल' दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. वहीं अब 'डीजल' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म नवंबर के महीने में ही ओटीटी पर रिलीज होगी. खास बात ये है कि 'डीजल' एक नहीं, बल्कि तीन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आएगी.

सन NXT ने सोशल मीडिया पर 'डीजल' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस की है. हरीश कल्याण की फिल्म दो भाषाओं- तमिल और तेलुगु में ओटीटी पर दस्तक देगी. का एक वीडियो शेयर करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लिखा- 'सड़क-स्तर के यथार्थ पर आधारित कच्चा, दमदार और जबरदस्त एक्शन. अपनी कहानी को और तेज करें. डीजल जल्द ही आ रही है! 21 नवंबर से तमिल और तेलुगु में SunNXT पर इस सफर का आनंद लें.'

प्राइम वीडियो पर भी रिलीज हो सकती है 'डीजल'!
टाइम्स ऑफ इंडिया की मानें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म 'डीजल' सिंपली साउथ और प्राइम वीडियो पर भी रिलीज होगी. फैंस 21 नवंबर, 2025 से हरीश कल्याण की फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषा में देख पाएंगे. हालांकि फिल्म के हिंदी भाषा में रिलीज होने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

'डीजल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
हरीश कल्याण की फिल्म 'डीजल' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.46 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म 3.88 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी.

'डीजल' की स्टार कास्ट
'डीजल' को शनमुगम मुथुसामी ने डायरेक्ट किया है. बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है. 'डीजल' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में हरीश कल्याण लीड रोल में हैं. वहीं अतुल्य रवि और विनय राय भी फिल्म में अहम किरदारों में हैं. इसके अलावा पी. साई कुमार, अनन्या, करुणास, विवेक प्रसन्ना, रमेश थिलक, काली वेंकट और सचिन खेडेकर जैसे कलाकार भी 'डीजल' का हिस्सा हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Nov 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
Prime Video Diesel Harish Kalyan Diesel OTT Release Date
