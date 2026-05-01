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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फिर से पहला कदम उठा रहा हूं', अनुपम खेर ने किया 551वीं फिल्म का ऐलान, 'फ्लिकर' से एक्टर का फर्स्ट लुक आउट

'फिर से पहला कदम उठा रहा हूं', अनुपम खेर ने किया 551वीं फिल्म का ऐलान, 'फ्लिकर' से एक्टर का फर्स्ट लुक आउट

Anupam Kher Announces New Film: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है, जिसका नाम 'फ्लिकर' है. फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 May 2026 04:50 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर पिछली बार फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' में नजर आए थे, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने खुद किया था. हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. अब अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म 'फ्लिकर' का ऐलान कर दिया है. ये एक्टर की 551वीं फिल्म है. 'फ्लिकर' से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है.

व्हाइट गाउन पहने दिखे अनुपम खेर
अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'फ्लिकर' से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है, जिसमें वो एक लंबा व्हाइट गाउन पहने हुए नजर आ रहे हैं. अपनी नई फिल्म को लेकर अनुपम बहुत एक्साइटेड हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'फिल्म नंबर 551... ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से पहला कदम उठा रहा हूं. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप खुद को चुनौती नहीं देते तो आप पुरानी चीजें दोहराने लगते हैं. इसलिए खुद को फिर से गढ़ने के लिए मैंने कठिन रास्ता चुना.'

 
 
 
 
 
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अनुपम खेर ने शुरू की फिल्म की शूटिंग
अनुपम खेर ने आगे लिखा, 'काफी समय से ऐसी चीज की तलाश में था, जिसमें वास्तविकता हो और अब 'फ्लिकर' पर आकर तलाश खत्म हो गई है. कहानी फिलहाल एक रहस्य रहेगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जब यह आप तक पहुंचेगी, तो यह आपके साथ रहेगी. आज पहला दिन है, एक नई शुरुआत. हमेशा की तरह मुझे आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की जरूरत है.' अनुपम खेर ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. 

फिल्म 'खोसला का घोसला 2' में नजर आएंगे अनुपम खेर
बता दें कि 'फ्लिकर' के अलावा अनुपम खेर के पास फिल्म 'खोसला का घोसला 2' भी है. बोमन ईरानी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत भागिया हैं.

ये भी पढ़ें:- 71 की उम्र में मॉडलिंग करेंगे अनुपम खेर, पोस्ट शेयर कर दिया खुला इनविटेशन बोले- 'मैं अवेलेबल हूं'

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Published at : 01 May 2026 04:50 PM (IST)
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