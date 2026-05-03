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तारा सुतारिया को मिला बड़ा मौका, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया साल 2026 में अपने पहले कान्स फिल्म फेस्टिवल डेब्यू के लिए तैयार हैं. खबरें हैं कि वो ग्लोबल मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी.
तारा सुतारिया इन दिनों अपनी फिल्म 'टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं. वहीं, अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. तारा सुतारिया 2026 में 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म ' टॉक्सिक' से पहले , तारा 2026 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट करतीं नजर आने वाली हैं.
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Published at : 03 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria
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