तारा सुतारिया को मिला बड़ा मौका, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट

अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच तारा सुतारिया अपने करियर के एक नए और बड़े दौर में कदम रखने के लिए तैयार नजर आ रही हैं, जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है.